Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг россияне остаются под стражей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Забравшиеся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россияне остаются под стражей в ожидании предъявления обвинений.
- Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в среду, предположительно, оказались россиянами Иваном Биркусом (Кузнецовым) и Ангелиной Николау, мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение, следует из публикаций в их соцсетях.
НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Забравшиеся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россияне остаются под стражей в ожидании предъявления обвинений, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.
Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в среду, предположительно, оказались россиянами Иваном Биркусом (Кузнецовым) и Ангелиной Николау, мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение, следует из публикаций в их соцсетях. Полиция города через 1,5 часа после того, как пару неизвестных заметили на шпиле, сообщила РИА Новости, что задержала обоих.
"Два человека находятся под стражей, обвинений им пока не предъявлено", - сказали в полиции.
На уточняющий вопрос, последует ли за задержанием привлечение к ответственности, в полиции сказали, что фигурантам будут предъявлены обвинения.
Административный кодекс Нью-Йорка напрямую запрещает забираться, свисать со зданий или прыгать с них. Статья 167 параграфа 10 устанавливает, что такие действия нельзя совершать на мостах, статуях, монументах, надписях и других строениях, выше 15 метров, нарушителям грозит тюремный срок до года, штраф до тысячи долларов или оба наказания.
По административным делам, как правило, привлекаемых к ответственности лиц не содержат под стражей на период разбирательства.
Высота Эмпайр-стейт-билдинг с учетом шпиля – около 443 метров.
Законно на вершину здания поднялся только актер и музыкант Джаред Лето в ноябре 2023 года, на нем была страховка.
В 2006 году в конце апреля небоскреб покорил гость из Малибу Джеб Корлисс, чтобы спрыгнуть с парашютом, но был остановлен охраной, которая смогла удержать его через забор. Позже суд назначил ему три года условно и 100 часов общественных работ.
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