Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг россияне остаются под стражей

Краткий пересказ от РИА ИИ Забравшиеся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россияне остаются под стражей в ожидании предъявления обвинений.

Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в среду, предположительно, оказались россиянами Иваном Биркусом (Кузнецовым) и Ангелиной Николау, мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение, следует из публикаций в их соцсетях.

НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Забравшиеся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россияне остаются под стражей в ожидании предъявления обвинений, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.

Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в среду, предположительно, оказались россиянами Иваном Биркусом (Кузнецовым) и Ангелиной Николау, мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение, следует из публикаций в их соцсетях. Полиция города через 1,5 часа после того, как пару неизвестных заметили на шпиле, сообщила РИА Новости, что задержала обоих.

"Два человека находятся под стражей, обвинений им пока не предъявлено", - сказали в полиции.

На уточняющий вопрос, последует ли за задержанием привлечение к ответственности, в полиции сказали, что фигурантам будут предъявлены обвинения.

Административный кодекс Нью-Йорка напрямую запрещает забираться, свисать со зданий или прыгать с них. Статья 167 параграфа 10 устанавливает, что такие действия нельзя совершать на мостах, статуях, монументах, надписях и других строениях, выше 15 метров, нарушителям грозит тюремный срок до года, штраф до тысячи долларов или оба наказания.

По административным делам, как правило, привлекаемых к ответственности лиц не содержат под стражей на период разбирательства.

Высота Эмпайр-стейт-билдинг с учетом шпиля – около 443 метров.

Законно на вершину здания поднялся только актер и музыкант Джаред Лето в ноябре 2023 года, на нем была страховка.