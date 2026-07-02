Выпускники школ Тюменской области поставили рекорд на сдаче ЕГЭ

ТЮМЕНЬ, 2 июл - РИА Новости. Выпускники школ Тюменской области при сдаче единого государственного экзамена показали 95 стобалльных результатов, что стало рекордом за всю историю сдачи ЕГЭ в регионе, сообщил глава региона Александр Моор.

"В Тюменской области 95 стобалльных результатов. Это рекорд за все время сдачи единого государственного экзамена. Блестящие знания продемонстрировали выпускники из разных уголков региона", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс"

В этом году восемь выпускников стали двухсотбалльниками. В их числе - ученица школы №92 Тюмени Регина Замалова, Ильнур Каримов, Ярослав Шипов и Георгий Кожин из областной физико-математической школы, Егор Исаков и Матвей Гришин из Тюменского президентского кадетского училища, Мария Аникева из школы №8 и Мария Шаньгина из лицея имени Елены Лукьянец города Ишима.