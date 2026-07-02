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Выпускники школ Тюменской области поставили рекорд на сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 02.07.2026
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20:42 02.07.2026

Выпускники школ Тюменской области поставили рекорд на сдаче ЕГЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сдача ЕГЭ. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 2 июл - РИА Новости. Выпускники школ Тюменской области при сдаче единого государственного экзамена показали 95 стобалльных результатов, что стало рекордом за всю историю сдачи ЕГЭ в регионе, сообщил глава региона Александр Моор.
"В Тюменской области 95 стобалльных результатов. Это рекорд за все время сдачи единого государственного экзамена. Блестящие знания продемонстрировали выпускники из разных уголков региона", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
В этом году восемь выпускников стали двухсотбалльниками. В их числе - ученица школы №92 Тюмени Регина Замалова, Ильнур Каримов, Ярослав Шипов и Георгий Кожин из областной физико-математической школы, Егор Исаков и Матвей Гришин из Тюменского президентского кадетского училища, Мария Аникева из школы №8 и Мария Шаньгина из лицея имени Елены Лукьянец города Ишима.
Губернатор поздравил выпускников с блестящей сдачей экзаменов, поблагодарил педагогов за самоотверженный труд и напомнил, что по традиции все, кто показал отличные результаты, получат поощрение. С 2022 года по инициативе губернатора каждый выпускник, сдавший на сто баллов единый госэкзамен, поощряется премией в размере ста тысяч рублей.
 
Тюменская областьАлександр МоорЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Тюмень
 
 
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