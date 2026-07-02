Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня снизилась на 0,1 процентного пункта — до 12,76 процента годовых, следует из материалов Банка России.

Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года — 22,28 процента, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33 процента).