Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России снизилась на 0,1 процентного пункта — до 12,76 процента годовых.
- Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года — 22,28 процента.
- Центробанк рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение средней максимальной ставки по вкладам плюс два процентных пункта.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня снизилась на 0,1 процентного пункта — до 12,76 процента годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года — 22,28 процента, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33 процента).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже значения этой ставки плюс два процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк, Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.