Рейтинг@Mail.ru
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 02.07.2026 (обновлено: 16:18 02.07.2026)
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 12,76%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМенеджер в офисе банка
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Менеджер в офисе банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России снизилась на 0,1 процентного пункта — до 12,76 процента годовых.
  • Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года — 22,28 процента.
  • Центробанк рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение средней максимальной ставки по вкладам плюс два процентных пункта.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня снизилась на 0,1 процентного пункта — до 12,76 процента годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года — 22,28 процента, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33 процента).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже значения этой ставки плюс два процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк, Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
ЦБ видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, заявила Набиуллина
Вчера, 14:13
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииГазпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала