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Жертв при атаке БПЛА в Ленинградской области нет, сообщил губернатор - РИА Новости, 02.07.2026
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10:48 02.07.2026 (обновлено: 10:49 02.07.2026)
Жертв при атаке БПЛА в Ленинградской области нет, сообщил губернатор

Дрозденко: разрушений и жертв при ночной атаке БПЛА в Ленинградской области нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области в результате ночной атаки БПЛА нет жертв и разрушений.
  • В районе поселка Оредеж в Лужском районе зафиксировано падение обломков БПЛА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Разрушений и жертв в результате ночной атаки БПЛА в Ленинградской области нет, зафиксировано падение обломков БПЛА в Лужском районе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В результате ночной атаки БПЛА в Ленинградской области жертв и разрушений нет. Зафиксировано падение обломков БПЛА в районе поселка Оредеж в Лужском районе. Благодарю силы ПВО за эффективную работу", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что в ходе отражения атаки над территорией Ленобласти было сбито семь БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛенинградская областьЛужский районАлександр Дрозденко
 
 
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