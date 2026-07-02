Жертв при атаке БПЛА в Ленинградской области нет, сообщил губернатор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Разрушений и жертв в результате ночной атаки БПЛА в Ленинградской области нет, зафиксировано падение обломков БПЛА в Лужском районе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее он сообщал, что в ходе отражения атаки над территорией Ленобласти было сбито семь БПЛА.