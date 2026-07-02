Жертв при атаке БПЛА в Ленинградской области нет, сообщил губернатор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области в результате ночной атаки БПЛА нет жертв и разрушений.
- В районе поселка Оредеж в Лужском районе зафиксировано падение обломков БПЛА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Разрушений и жертв в результате ночной атаки БПЛА в Ленинградской области нет, зафиксировано падение обломков БПЛА в Лужском районе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В результате ночной атаки БПЛА в Ленинградской области жертв и разрушений нет. Зафиксировано падение обломков БПЛА в районе поселка Оредеж в Лужском районе. Благодарю силы ПВО за эффективную работу", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что в ходе отражения атаки над территорией Ленобласти было сбито семь БПЛА.
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22 июня 2022, 17:18