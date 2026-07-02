Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и еще нескольких областях Украины.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.
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22 июня 2022, 17:18