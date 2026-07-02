Рейтинг@Mail.ru
В России расширили перечень обследований при диспансеризации - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 02.07.2026
В России расширили перечень обследований при диспансеризации

В России расширили перечень бесплатных обследований при диспансеризации​

© Associated Press peakSTOCKЗабор крови на анализ
Забор крови на анализ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Associated Press peakSTOCK
Забор крови на анализ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России расширился перечень обследований при диспансеризации.
  • Пациенты могут бесплатно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Для женщин добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование, а также введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Перечень обследований при диспансеризации расширился в России, теперь жители страны могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний - проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
"При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечнососудистых заболеваний", - сказал Баланин.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Голикова рассказала о профосмотрах и диспансеризации в новых регионах
13 июня, 14:37
Он уточнил, что для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья были добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это, по словам Баланина, повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний.
"Еще одно важное новшество – программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур", - заключил глава фонда.
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения
22 июня, 03:46
 
ОбществоРоссияИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала