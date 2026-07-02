В России расширили перечень обследований при диспансеризации

Краткий пересказ от РИА ИИ В России расширился перечень обследований при диспансеризации.

Пациенты могут бесплатно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Для женщин добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование, а также введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Перечень обследований при диспансеризации расширился в России, теперь жители страны могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний - проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

"При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечнососудистых заболеваний", - сказал Баланин

Он уточнил, что для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья были добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это, по словам Баланина, повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний.