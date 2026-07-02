В Белгородской области три человека получили ранения из-за детонации дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Новая Таволжанка Белгородской области дрон ВСУ сдетонировал о дорожное полотно.
- Трое мужчин получили осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии будет переведен в областную клиническую больницу, двое других отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал о дорожное полотно в селе Новая Таволжанка Белгородской области, ранены трое мужчин, сообщил региональный оперштаб.
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"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Трое мужчин доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Один мужчина получил множественные осколочные ранения спины, рук и ноги. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он будет переведен для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что двое других пострадавших, получивших осколочные ранения, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. На месте атаки посечено остекление частного дома и перебита газовая труба.
Кроме того, по данным оперштаба, атакам дронов ВСУ подверглись села Белянка и Максимовка Шебекинского округа, поселок Красная Яруга и хутор Вязовской Краснояружского округа, село Нечаевка и хутор Церковный Белгородского округа, поселок Томаровка Яковлевского округа, поселок Волоконовка Волоконовского округа и село Дорогощь Грайворонского округа.
В результате атак повреждены административное здание предприятия, четыре частных дома и хозпостройки, гараж и два автомобиля, корпус предприятия, объект инфраструктуры, а также перебит газопровод, добавили в ведомстве.
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