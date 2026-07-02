В Белгородской области три человека получили ранения из-за детонации дрона

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"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Трое мужчин доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Один мужчина получил множественные осколочные ранения спины, рук и ноги. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он будет переведен для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".