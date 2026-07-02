Краткий пересказ от РИА ИИ Визовые центры Черногории открылись в восьми городах России: Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.

С 2 июня 2026 года VFS Global начал прием документов на визу в Черногорию, при этом россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется.

В центрах принимают заявления на все основные категории черногорских виз, консульский сбор за оформление любой визы составляет 35 евро.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В восьми российских городах открылись визовые центры Черногории, рассказали в АТОР .

Ранее посольство бывшей югославской республики в Москве сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для россиян к концу сентября. Пока они могут въезжать в Черногорию без этого документа на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.

"С 2 июня 2026 года VFS Global начал прием документов на визу в Черногорию, однако российским туристам для коротких поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется. Пункты оформления заработали в Москве, а также в Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске", — уточнили в АТОР.

В центрах принимают заявления на все основные категории черногорских виз. Консульский сбор одинаковый для всех из них — 35 евро.

По данным АТОР, основной поток заявителей — граждане Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, поскольку для них уже действует визовый режим.