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В восьми российских городах открылись визовые центры Черногории - РИА Новости, 02.07.2026
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Туризм
 
00:11 02.07.2026 (обновлено: 02:48 02.07.2026)
В восьми российских городах открылись визовые центры Черногории

Визовые центры Черногории открылись в Москве и еще семи российских городах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт РФ
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визовые центры Черногории открылись в восьми городах России: Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.
  • С 2 июня 2026 года VFS Global начал прием документов на визу в Черногорию, при этом россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется.
  • В центрах принимают заявления на все основные категории черногорских виз, консульский сбор за оформление любой визы составляет 35 евро.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В восьми российских городах открылись визовые центры Черногории, рассказали в АТОР.
Ранее посольство бывшей югославской республики в Москве сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для россиян к концу сентября. Пока они могут въезжать в Черногорию без этого документа на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.
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"С 2 июня 2026 года VFS Global начал прием документов на визу в Черногорию, однако российским туристам для коротких поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется. Пункты оформления заработали в Москве, а также в Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске", — уточнили в АТОР.
В центрах принимают заявления на все основные категории черногорских виз. Консульский сбор одинаковый для всех из них — 35 евро.
По данным АТОР, основной поток заявителей — граждане Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, поскольку для них уже действует визовый режим.
Также услуга доступна путешественникам из государств с безвизом, если пребывание превышает установленный лимит. Многократная виза понадобится также при планировании поездки на срок до 90 суток.
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