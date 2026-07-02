Министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Чувашской Республики Олег Николаев приняли участие в форуме "Река" в Чебоксарах

Министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Чувашской Республики Олег Николаев приняли участие в форуме "Река" в Чебоксарах

© Фото : пресс-служба главы Чувашии Министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Чувашской Республики Олег Николаев приняли участие в форуме "Река" в Чебоксарах

Никитин и Николаев приняли участие в форуме "Река" в Чебоксарах

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин и глава Чувашии Олег Николаев приняли участие во Всероссийском форуме "Река" в Чебоксарах, сообщает пресс-служба правительства республики.

Событие объединило также представителей федеральных и региональных органов власти, судоходных и судостроительных компаний, речных портов, грузоотправителей, транспортных и образовательных организаций, отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества.

В рамках пленарной дискуссии "Фарватер 2050: экономика речных перевозок Никитин подчеркнул, что ключевая задача, стоящая перед министерством транспорта, заключается в интеграции речных путей с другими видами транспорта. Сегодня порядка 60% причалов речных портов не имеют прямого выхода на железнодорожные пути. Это приводит к неэффективной доставке свыше 100 миллионов тонн грузов ежегодно из-за отсутствия бесшовной стыковки между различными транспортными системами.

"Мы понимаем, что развивать каждый вид транспорта отдельно в современных условиях – тупиковая задача. Однако перевозки по реке остаются выгодными для бизнеса. Энергозатраты речного транспорта в 24 раза ниже, чем у автомобильного. Содержание речной инфраструктуры обходится в 14,5 раза дешевле, чем содержание автодорог. Одно самоходное судно на 5 тысяч тонн способно заменить 255 грузовых автомобилей или 78 железнодорожных вагонов", – приводятся слова Никитина на сайте Минтранса России.

Николаев заявил, что Волга для Чувашии — это одновременно ресурс для промышленности и энергетики, пространство для отдыха и стратегическая транспортная артерия.

Руководитель региона указал, что за последние годы число судозаходов круизных лайнеров в Чебоксары увеличилось более чем вдвое – за период навигации Чебоксарский речной порт принимает более 700 туристических теплоходов, а пассажиропоток достиг около 100 тысяч человек в год. Он подчеркнул, что дальнейшее движение вперед требует модернизации инфраструктуры.

"В 2021 году при поддержке правительства России мы приобрели три скоростных судна "Валдай-45Р" и запустили межрегиональные маршруты "Чебоксары — Казань", а также туристические рейсы в Свияжск и другие города. По времени в пути и стоимости поездка сопоставима с автобусом, но дает дополнительные преимущества — комфорт, виды Волги, прохождение шлюзов. Спрос устойчиво высокий", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Он также отметил востребованность национального туристического проекта "Великий Волжский путь", объединяющего Чувашию, Татарстан и Марий Эл. За несколько дней туристам удается посетить сразу несколько субъектов Поволжья.

Отдельно глава республики остановился на строительстве двух новых пассажирских причалов в Мариинском Посаде и Козловке в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития.

"В течение ближайших двух лет вложим в эти проекты более 1 миллиарда рублей бюджетных средств и рассчитываем привлечь около 5 миллиардов внебюджетных инвестиций. Для малых городов это серьезный импульс развития, новые рабочие места и рост туристического потока", — уточнил Николаев.

Говоря о грузоперевозках, руководитель региона подчеркнул, что текущий показатель в 7 миллионов тонн не отражает реальных возможностей.

"Потенциал отрасли оценивается в сотни миллионов рублей. Наша амбициозная задача — создать в Чувашии современный тримодальный логистический терминал, выстроить баланс между речными, железнодорожными и автомобильными перевозками. Этот проект мы планируем реализовать в рамках формирования международного транспортного коридора "Север — Юг" и других государственных приоритетов", — заметил он.

При этом, считает глава Чувашии, такие проекты должны опираться на новейшие научные разработки, чтобы можно было обеспечивать высокий уровень сервиса бизнесу и при этом беречь экологию Волги.

Кроме этого, участники дискуссии обсудили практические механизмы развития речных перевозок грузов и пассажиров, а также вопросы модернизации инфраструктуры и флота. Были представлены региональные случаи взаимодействия с грузоотправителями. Отдельное внимание уделили состоянию портовой инфраструктуры, обновлению причалов и судов, а также модели партнерства государства и частных операторов портов.

Представители бизнеса обозначили ключевые барьеры при организации логистики по воде, а в блоке промышленной политики речь шла о действующих мерах поддержки судостроения и задачах по обновлению флота с учетом потребностей регионов и грузовой базы. Отдельной темой стала координация речного и железнодорожного транспорта. Участники указали, что речь идет не о конкуренции, а о необходимости интеграции водных и железнодорожных путей в единую сбалансированную транспортную систему России.