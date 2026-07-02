Глава Болгарской церкви заявил, что не признает раскольническую ПЦУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Болгарская православная церковь не признает Православную церковь Украины (ПЦУ) и поддерживает Украинскую православную церковь (УПЦ).

Патриарх Болгарский Даниил заявил, что позицию Болгарской православной церкви по вопросу ПЦУ не следует трактовать как зависимость от Москвы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил патриарха Болгарского Даниила с годовщиной интронизации, поблагодарив его за поддержку УПЦ.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Патриарх Болгарский Даниил заявил, что Болгарская православная церковь не признает так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и поддерживает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), сказано в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).

"Патриарх Болгарский Даниил заявил, что Болгарская православная церковь не признает ПЦУ и, как и большинство поместных православных церквей, продолжает считать канонической Украинскую православную церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, об этом он сказал в интервью передаче "Вопрос меры", - сказано в сообщении.

По его словам, после признания ПЦУ в 2019 со стороны Константинопольского патриархата Болгарская православная церковь "вообще не ставила вопрос о признании этой церкви" и не ставит до сих пор. "Патриарх Даниил отметил, что такую позицию не следует трактовать как зависимость от Москвы. Он напомнил, что Болгарская церковь не разрывала общения со Вселенским (Константинопольским – ред.) патриархатом и продолжает совершать совместные богослужения с его представителями", – добавили в публикации.

"Наша позиция – это та же взвешенная позиция, что и у остальных одиннадцати поместных православных церквей", - приводят слова патриарха Даниила в СПЖ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 30 июня поздравил патриарха Болгарского Даниила с годовщиной интронизации, поблагодарив его "за поддержку иерархов, духовенства и верующих страждущей Украинской православной церкви".

Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большая общину верующих в стране. Также УПЦ – единственная среди украинских каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые духовенством таинства и богослужения считаются действительными, настоящими - в отличие от раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами", а также их последователями. ПЦУ была создана при участии Константинопольского патриарха Варфоломея, который дал ей "грамоту" о независимости и "вернул" в Церковь бывших священнослужителей, которых сам же ранее признавал раскольниками.