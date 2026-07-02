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Инструктор БПС раскрыл особенности обучения управлением дронами - РИА Новости, 02.07.2026
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06:49 02.07.2026 (обновлено: 10:05 02.07.2026)
Инструктор БПС раскрыл особенности обучения управлением дронами

Курсанты осваивают беспилотную технику поэтапно от симуляторов до реальных БПЛА

© РИА НовостиИнструктор БпС с позывным Задира обучает курсантов работе с с БПЛА в симуляторе
Инструктор БпС с позывным Задира обучает курсантов работе с с БПЛА в симуляторе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
Инструктор БпС с позывным Задира обучает курсантов работе с с БПЛА в симуляторе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трехмесячное обучение курсантов включает поэтапное освоение техники от симуляторов до работы с реальными дронами на полигоне и углубленное изучение БПЛА.
  • В программу обучения входит работа с отечественными и трофейными беспилотниками, изучение средств противовоздушной обороны и практические занятия на полигоне.
  • После сдачи итогового экзамена операторы БПЛА направляются в зону СВО согласно приказу Министерства обороны.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главная особенность трехмесячного обучения курсантов - поэтапное освоение техники от симуляторов до работы с реальными дронами на полигоне и углубленное изучение БПЛА, в том числе трофейных образцов, сообщил РИА Новости инструктор подразделения БПС (беспилотных систем) с позывным Задира.
"Особенностью трехмесячного обучения является начальная работа курсантов на симуляторе, где им необходимо налетать порядка 40 часов, чтобы уверено управлять дроном. В программу входит отработка типовых боевых задач: сброса полезной нагрузки, выполнения маневров, сопровождения бойцов и других операций, актуальных для зоны спецоперации", - рассказал инструктор.
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Он отметил, что для тренировок в симуляторе доступны три карты — Угледар, Днепр и остров.
"Каждая из этих карт моделирует разные типы задач и отличается уровнем сложности, что позволяет постепенно наращивать навыки будущих операторов БПЛА", - объяснил инструктор.
По его словам, после освоения симулятора курсанты переходят к управлению настоящим дроном в учебном классе.
"На следующем этапе они детально изучают устройство БПЛА: разбирают и собирают аппараты до последнего винтика. В программу входит работа не только с отечественными дронами, но и с трофейными беспилотниками противника, так как это нужно для того, чтобы операторы понимали, с какой техникой могут столкнуться на передовой, и умели при необходимости "перепрошить" вражеский аппарат для использования в своих целях", - отметил он.
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Инструктор подразделения БПС с позывным Задира добавил, что программа также включает изучение средств противовоздушной обороны и практические занятия на полигоне.
"После всех практических занятий в завершение трехмесячного курса операторы БПЛА сдают итоговый экзамен, после чего направляются в зону СВО. При этом конкретное направление их службы определяется исключительно приказом министерства обороны — самостоятельно выбрать его нельзя", - отметил он.
Задира добавил, что на протяжении всего обучения курсанты могут сменить специализацию, например, стать ремонтником БПЛА, если понимают, что их душа не лежит к работе с ударными дронами.
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