Эксперт посоветовала россиянам удалять старые аккаунты

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт по информационной безопасности Илона Кокова рекомендует удалять старые аккаунты и отвязывать устаревшие способы оплаты подписок, чтобы не стать жертвой мошенников.

При прекращении использования аккаунта важно проверять, какие данные в нем хранятся, и отвязывать привязанные банковские карты, так как в случае утечки данных эти сведения могут попасть в руки злоумышленников.

Рекомендуется использовать уникальные пароли для разных сервисов и по возможности включать двухфакторную аутентификацию.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянам стоит удалять старые аккаунты, отвязывать устаревшие способы оплаты подписок и использовать на сайтах разные пароли, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

"Старайтесь проводить проверку своих активных подписок, удалять ненужные аккаунты, отвязывать устаревшие способы оплаты, проверять какие данные хранятся в аккаунте. Также делитесь подпиской только с теми, кому действительно доверяете", - прокомментировала Кокова.

По словам эксперта, при оформлении подписки пользователь обычно оставляет электронную почту, номер телефона, адрес проживания или доставки, иногда и информацию о других участниках семейной подписки. А когда пользователь перестает пользоваться аккаунтом, данные остаются и продолжают храниться в сервисе.

Если же такой сервис столкнется с утечкой, то в открытом доступе могут оказаться конфиденциальные данные, которые очень полезны для злоумышленников. Кроме того, к таким аккаунтам часто остаются привязанные банковские карты.

Она добавила, что многие сервисы позволяют входить в аккаунт через учетную запись других платформ. Поэтому не стоит забывать проверять, каким приложениям и сайтам пользователь ранее предоставил доступ к основной учетной записи.