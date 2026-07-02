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Калининградский губернатор рассказал о планах области отказаться от дотаций - РИА Новости, 02.07.2026
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14:20 02.07.2026
Калининградский губернатор рассказал о планах области отказаться от дотаций

Беспрозванных: Калининградская область хочет отказаться от дотаций к 2028 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Калининградской области планируют полностью отказаться от дотаций федерального бюджета к 2028 году.
  • По итогам 2026 года размер дотаций планируется сократить до 1,8 миллиарда рублей, а в 2027 году — до 700 миллионов рублей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028 году, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу в Кремле с Беспрозванных.
"Дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными", - сказал Беспрозванных в ходе встречи.
Губернатор также отметил, что на сегодняшний день бюджет Калининградской области консолидированный и составляет более 180 миллиардов рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Путин в четверг встретится с губернатором Калининградской области
Вчера, 11:51
 
Калининградская областьАлексей БеспрозванныхВладимир ПутинРоссия
 
 
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