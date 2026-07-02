Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии, заявил Грызлов

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск — Гомель — Анапа.

В автобусе находились 19 человек, двое водителей и один пассажир получили легкие ранения.

Посол России Борис Грызлов заявил, что атака на автобус не оставляет сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии.

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Атака в четверг на автобус под Брянском не оставляет сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии, заявил посол России в Минске Борис Грызлов, комментируя атаку на белорусский автобус под Брянском.

В четверг днем в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В салоне находились 19 человек. По поступающим оперативным данным, пострадали двое водителей и один пассажир. Они получили легкие ранения.

"Это второй подряд целенаправленный удар украинских террористов по белорусским гражданам на территории России… Сегодняшняя атака на туристический автобус не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Беларуси", - говорится в заявлении Грызлова, распространенном посольством РФ.