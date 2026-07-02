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Врачи в Белоруссии осматривают людей из автобуса, попавшего под удар БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
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16:26 02.07.2026
Врачи в Белоруссии осматривают людей из автобуса, попавшего под удар БПЛА

Белорусские врачи осматривают людей из автобуса, попавшего под удар под Брянском

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медики в Белоруссии осматривают людей из пассажирского автобуса Минск — Гомель — Анапа, попавшего под удар БПЛА в Брянской области..
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Медики в Белоруссии осматривают людей из попавшего в Брянской области под удар БПЛА пассажирского автобуса, который ехал по маршруту Минск-Гомель-Анапа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гомельского областного исполнительного комитета.
"Медики осматривают и определяют, (нужна ли госпитализация – ред.)", - отметили в пресс-службе.
По данным облисполкома, специальная группа из Гомеля уже доставила в Белоруссию пассажиров и водителей автобуса Минск –Гомель–Анапа, который был атакован беспилотником в четверг на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области. На данный момент эвакуированные пересекли границу и находятся на территории Гомельской области.
Как ранее сообщали в Гомельском облисполкоме, в четверг в 11.55 мск на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по маршруту Минск – Гомель –Анапа. В салоне находились 19 пассажиров. Пострадали два водителя, уроженцы Гомельской области. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В автобусе, атакованном ВСУ, находились 19 человек
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