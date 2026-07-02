Врачи в Белоруссии осматривают людей из автобуса, попавшего под удар БПЛА

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Медики в Белоруссии осматривают людей из попавшего в Брянской области под удар БПЛА пассажирского автобуса, который ехал по маршруту Минск-Гомель-Анапа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гомельского областного исполнительного комитета.

Как ранее сообщали в Гомельском облисполкоме, в четверг в 11.55 мск на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по маршруту Минск – Гомель –Анапа. В салоне находились 19 пассажиров. Пострадали два водителя, уроженцы Гомельской области. Им была оказана необходимая медицинская помощь.