Белорусский депутат прокомментировал удар ВСУ по автобусу

"Что касается Беларуси, то, безусловно, это попытка втянуть Беларусь в военный конфликт. Это очевидно, что они это хотят", - сказал Гайдукевич.

"Все, кто причастны к терроризму, к экстремизму, они будут нести ответственность. Тем более, что у нас есть соответствующие уголовные дела и инструменты. Ни один от ответственности не уйдет. Никогда в жизни мы акты террора и экстремизма прощать не будем", - добавил депутат.