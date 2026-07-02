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Белорусский депутат прокомментировал удар ВСУ по автобусу - РИА Новости, 02.07.2026
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Белорусский депутат прокомментировал удар ВСУ по автобусу

Гайдукевич назвал удар ВСУ по автобусу попыткой втянуть Белоруссию в конфликт

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению Олега Гайдукевича, удар беспилотником по автобусу "Минск — Анапа" является попыткой втянуть Беларусь в конфликт.
  • Белорусский депутат подчеркнул, что Минск не поддастся на такой сценарий.
  • Гайдукевич заявил, что все причастные к терроризму и экстремизму понесут ответственность.
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Удар беспилотником по автобусу "Минск-Анапа" является попыткой втянуть Белоруссию в войну, Минск на этот сценарий не поддастся, заявил РИА Новости зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
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"Что касается Беларуси, то, безусловно, это попытка втянуть Беларусь в военный конфликт. Это очевидно, что они это хотят", - сказал Гайдукевич.
Он отметил, что Белоруссия на этот сценарий не поддастся.
"Все, кто причастны к терроризму, к экстремизму, они будут нести ответственность. Тем более, что у нас есть соответствующие уголовные дела и инструменты. Ни один от ответственности не уйдет. Никогда в жизни мы акты террора и экстремизма прощать не будем", - добавил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияМинскБрянская областьОлег ГайдукевичРоссияУкраина
 
 
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