Рейтинг@Mail.ru
Великий камбек на ЧМ-2026! Бельгия отыгралась с 0:2 и выгрызла победу - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:13 02.07.2026 (обновлено: 03:11 02.07.2026)
Великий камбек на ЧМ-2026! Бельгия отыгралась с 0:2 и выгрызла победу

Сборная Бельгии одержала волевую победу над сенегальцами и вышла в 1/8 финала ЧМ

© REUTERS / Troy WayrynenТибо Куртуа и Юри Тилеманс
Тибо Куртуа и Юри Тилеманс - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Troy Wayrynen
Читать в
МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сборная Бельгии в дополнительное время вырвала победу над командой Сенегала в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт — о шикарном матче в Сиэтле со спасением "красных дьяволов" в концовке встречи и повторением умопомрачительной истории спустя восемь лет.

Обе сборные далеки от прайма

Конечно, они вышли в плей-офф, что уже неплохо. Но как же неприглядно смотрелись команды в первых матчах! Например, бельгийцы стали лучшими в квартете G, но сыграли вничью с Египтом и Ираном — только разгром новозеландцев со счетом 5:1 позволил Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Кевину де Брейне пробиться в 1/16 финала. От былого величия "красных дьяволов" ничего не осталось: бронзовые медалисты ЧМ-2018 переживают смену поколений и постепенно превращаются в середняка мирового футбола.
Ромелу Лукаку - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Это худшая Бельгия за последние годы. Иран чуть не отправил звезд домой
22 июня, 00:20
Само собой, сегодня сенсация могла грянуть. Несмотря на то, что Сенегал проиграл два из трех матчей в группе с Францией и Норвегией, лишенной Кубка Африки команде и ее именитому капитану Садио Мане было по силам отправить еще одну европейскую команду домой вслед за вылетевшими немцами и нидерландцами.

Европа в кризисе

Все это похоже на лихорадку некогда несокрушимого Старого Света. Только в 1/16 финала случилось несколько потрясений:
  • Германия вылетела, в серии пенальти уступив совсем не грозным парагвайцам. Третий кряду провальный мундиаль для "бундесманшафт", чьи боссы обязаны уволить Юлиана Нагельсманна и назначить Юргена Клоппа;
  • Нидерланды тоже в футбольной лотерее сплоховали — их отправили домой футболисты Марокко. На сенсацию не тянет, ведь европейцы играли против чемпионов Африки. Тем не менее "оранжевые" разочаровали;
  • Англия несколько часов назад намучилась с ДР Конго, проигрывая к 75-й минуте со счетом 0:1. Но все же перевернули игру и ворвались в 1/8 финала.
Эпизод матча ЧМ-2026 между Англией и ДР Конго - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Не матч, а какое-то сумасшествие! "Проклятую" Англию чуть не вынесли с ЧМ
1 июля, 21:05

Пробить дно могла и Бельгия

Проблемы начались сразу. В первом тайме ошибался опытнейший Куртуа и косячила защита, но их за это африканцы долго не могли наказать. То мимо пробьют, то штанга выручит.
Но на 25-й минуте "Львы Теранги" наконец огорчили "красных дьяволов": после удара сенегальцев мяч попал в штангу, а Хабиб Диарра был первым на добивании. Включилась ли Бельгии после пропущенного? Нет, отрезвляющего эффекта не случилось. Какие-то эпизоды у европейцев были, но у Сенегала они были опаснее. Перерыв тоже на пользу не пошел — на 51-й минуте бельгийцам прилетел второй. Исмаила Сарр технично подхватил заброс от Муссы Ньякате и, выйдя один на один, бомбанул мимо громадного Куртуа.
© REUTERS / Troy WayrynenКевин де Брейне
Кевин де Брейне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Troy Wayrynen
Кевин де Брейне

Проблеск надежды

Критиковали Сенегал, хвалили Сенегал... Теперь критикуем с новой силой. До 86-й минуты он образцово отыграл в атаке, даже мог забить еще и два, и три. А в защите — бронебойная стена. Разве слетавшему на родину ради родов жены Жереми Доку по силам ее взломать?
Нет. Но и без Доку все посыпалось на глазах: за четыре минуты Лукаку красиво забросил в сетку с прострела Тома Мёнье, а Юри Тилеманс опередил зазевавшегося на выходе голкипера и замкнул головой подачу Леандро Троссарда, с которым автор гола незадолго до этого чуть не подрался. Сумасшедшие 2:2!
© REUTERS / Agustin MarcarianРомелу Лукаку
Ромелу Лукаку - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Agustin Marcarian
Ромелу Лукаку
И пока уставшие игроки катали тридцать дополнительных минут (топ-моменты запорол сенегалец Ибрагим Мбайе и попавший в перекладину бельгиец Доди Лукебакио), СМИ вспоминали грандиозный камбек европейцев против Японии, свидетелями которого мы стали ровно восемь лет назад. Вот такое совпадение! Тогда, 2 июля 2018 года в Ростове-на-Дону, "красные дьяволы" проигрывали 0:2 к 69-й минуте, но в итоге победили — 3:2.

Снова драма. И какая!

Всего несколько минут не дотерпели до серии пенальти африканцы. "Красные дьяволы" пошли в последнюю атаку и заработали 11-метровый. Заслуженный? Да, потому что Ламин Камара въехал в подкате по ноге Тилемансу. Арбитр Саид Мартинес из Гондураса долго смотрел видеоповтор, а потом на ломаном английском объявил о судьбоносном решении.
Мяч на точку.
© REUTERS / BLAKE DAHLINЮри Тилеманс
Юри Тилеманс - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / BLAKE DAHLIN
Юри Тилеманс
Ответственность взял на себя пострадавший и изумительно реализовал пенальти, уложив точно в верхний угол. Не берущийся удар для Мори Дио. Дубль у Тилеманса, а у Бельгии — выстраданная путевка в 1/8 финала после 12 добавленных минут к компенсированному получасу.
На данный момент это лучший матч на революционном ЧМ-2026 с участием 48 сборных! Без вариантов.

* * *

Соперника по следующему матчу Бельгия узнает совсем скоро. В три ночи по Москве симпатичная сборная США примет команду Боснии и Герцеговины — триумфатор этой пары и станет новым испытанием для "красных дьяволов", подарившим нам сегодня футбольную сказку.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
Бельгия
3 : 2
Сенегал
86‎’‎ • Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
89‎’‎ • Юри Тилеманс
(Леандро Троссард)
120‎’‎ • Юри Тилеманс
24‎’‎ • Абиб Диарра
51‎’‎ • Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Мбаппе хочет испортить праздник Месси: Франция рвется в финал ЧМ-2026
1 июля, 02:15
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЧМ по футболу 2026Тибо КуртуаРомелу ЛукакуКевин Де БрёйнеСенегалСадио МанеЮри Тилеманс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Португалия
    Хорватия
    0
    0
  • Футбол
    03.07 06:00
    Швейцария
    Алжир
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала