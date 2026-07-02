Великий камбек на ЧМ-2026! Бельгия отыгралась с 0:2 и выгрызла победу

Сборная Бельгии в дополнительное время вырвала победу над командой Сенегала в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт — о шикарном матче в Сиэтле со спасением "красных дьяволов" в концовке встречи и повторением умопомрачительной истории спустя восемь лет.

Обе сборные далеки от прайма

Конечно, они вышли в плей-офф, что уже неплохо. Но как же неприглядно смотрелись команды в первых матчах! Например, бельгийцы стали лучшими в квартете G, но сыграли вничью с Египтом и Ираном — только разгром новозеландцев со счетом 5:1 позволил Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Кевину де Брейне пробиться в 1/16 финала. От былого величия "красных дьяволов" ничего не осталось: бронзовые медалисты ЧМ-2018 переживают смену поколений и постепенно превращаются в середняка мирового футбола.

Само собой, сегодня сенсация могла грянуть. Несмотря на то, что Сенегал проиграл два из трех матчей в группе с Францией и Норвегией, лишенной Кубка Африки команде и ее именитому капитану Садио Мане было по силам отправить еще одну европейскую команду домой вслед за вылетевшими немцами и нидерландцами.

Европа в кризисе

Все это похоже на лихорадку некогда несокрушимого Старого Света. Только в 1/16 финала случилось несколько потрясений:

Германия вылетела, в серии пенальти уступив совсем не грозным парагвайцам. Третий кряду провальный мундиаль для "бундесманшафт", чьи боссы обязаны уволить Юлиана Нагельсманна и назначить Юргена Клоппа;

вылетела, в серии пенальти уступив совсем не грозным парагвайцам. Третий кряду провальный мундиаль для "бундесманшафт", чьи боссы обязаны уволить Юлиана Нагельсманна и назначить Юргена Клоппа; Нидерланды тоже в футбольной лотерее сплоховали — их отправили домой футболисты Марокко. На сенсацию не тянет, ведь европейцы играли против чемпионов Африки. Тем не менее "оранжевые" разочаровали;

тоже в футбольной лотерее сплоховали — их отправили домой футболисты Марокко. На сенсацию не тянет, ведь европейцы играли против чемпионов Африки. Тем не менее "оранжевые" разочаровали; Англия несколько часов назад намучилась с ДР Конго, проигрывая к 75-й минуте со счетом 0:1. Но все же перевернули игру и ворвались в 1/8 финала.

Пробить дно могла и Бельгия

Проблемы начались сразу. В первом тайме ошибался опытнейший Куртуа и косячила защита, но их за это африканцы долго не могли наказать. То мимо пробьют, то штанга выручит.

Но на 25-й минуте "Львы Теранги" наконец огорчили "красных дьяволов": после удара сенегальцев мяч попал в штангу, а Хабиб Диарра был первым на добивании. Включилась ли Бельгии после пропущенного? Нет, отрезвляющего эффекта не случилось. Какие-то эпизоды у европейцев были, но у Сенегала они были опаснее. Перерыв тоже на пользу не пошел — на 51-й минуте бельгийцам прилетел второй. Исмаила Сарр технично подхватил заброс от Муссы Ньякате и, выйдя один на один, бомбанул мимо громадного Куртуа.

© REUTERS / Troy Wayrynen Кевин де Брейне © REUTERS / Troy Wayrynen Кевин де Брейне

Проблеск надежды

Критиковали Сенегал, хвалили Сенегал... Теперь критикуем с новой силой. До 86-й минуты он образцово отыграл в атаке, даже мог забить еще и два, и три. А в защите — бронебойная стена. Разве слетавшему на родину ради родов жены Жереми Доку по силам ее взломать?

Нет. Но и без Доку все посыпалось на глазах: за четыре минуты Лукаку красиво забросил в сетку с прострела Тома Мёнье, а Юри Тилеманс опередил зазевавшегося на выходе голкипера и замкнул головой подачу Леандро Троссарда, с которым автор гола незадолго до этого чуть не подрался. Сумасшедшие 2:2!

© REUTERS / Agustin Marcarian Ромелу Лукаку © REUTERS / Agustin Marcarian Ромелу Лукаку

И пока уставшие игроки катали тридцать дополнительных минут (топ-моменты запорол сенегалец Ибрагим Мбайе и попавший в перекладину бельгиец Доди Лукебакио), СМИ вспоминали грандиозный камбек европейцев против Японии, свидетелями которого мы стали ровно восемь лет назад. Вот такое совпадение! Тогда, 2 июля 2018 года в Ростове-на-Дону, "красные дьяволы" проигрывали 0:2 к 69-й минуте, но в итоге победили — 3:2.

Снова драма. И какая!

Всего несколько минут не дотерпели до серии пенальти африканцы. "Красные дьяволы" пошли в последнюю атаку и заработали 11-метровый. Заслуженный? Да, потому что Ламин Камара въехал в подкате по ноге Тилемансу. Арбитр Саид Мартинес из Гондураса долго смотрел видеоповтор, а потом на ломаном английском объявил о судьбоносном решении.

Мяч на точку.

© REUTERS / BLAKE DAHLIN Юри Тилеманс © REUTERS / BLAKE DAHLIN Юри Тилеманс

Ответственность взял на себя пострадавший и изумительно реализовал пенальти, уложив точно в верхний угол. Не берущийся удар для Мори Дио. Дубль у Тилеманса, а у Бельгии — выстраданная путевка в 1/8 финала после 12 добавленных минут к компенсированному получасу.

На данный момент это лучший матч на революционном ЧМ-2026 с участием 48 сборных! Без вариантов.

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