Спецгруппа выехала эвакуировать пассажиров атакованного ВСУ автобуса

Краткий пересказ от РИА ИИ Спецгруппа выехала из Гомеля для эвакуации пассажиров и водителей автобуса, попавшего под удар дрона в Брянской области.

Два водителя, уроженцы Гомельской области, пострадали, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Спецгруппа на месте примет решение, в какое учреждение здравоохранения Гомеля определят пострадавших.

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Спецгруппа выехала из Гомеля для эвакуации пассажиров и водителей автобуса, следовавшего по маршруту Минск – Гомель–Анапа и попавшего под удар дрона в Брянской области, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный".

"Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Ранее телеканал сообщил, что в четверг в 11.55 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в автобус, следовавший по маршруту Минск – Гомель–Анапа и перевозивший 19 пассажиров, попал под удар дрона.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Гомельского облисполкома, эвакуационная группа по прибытии на место ЧП в Брянской области с автобусом, ехавшим по маршруту Минск-Гомель-Анапа, примет решение о необходимости направления людей в больницы Гомеля,

"Группа выехала (из Гомеля в Брянскую область – ред.). На месте, когда осмотрят (людей из автобуса – ред.), будет принято решение, в какое учреждение здравоохранения Гомеля будут их определять", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь Гомельский областной исполнительный комитет в своем Telegram-канале подтвердил, что в четверг в 11.55 мск на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по маршруту "Минск – Гомель –Анапа". В салоне находились 19 пассажиров.