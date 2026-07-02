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Спецгруппа выехала эвакуировать пассажиров атакованного ВСУ автобуса - РИА Новости, 02.07.2026
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15:00 02.07.2026 (обновлено: 16:02 02.07.2026)
Спецгруппа выехала эвакуировать пассажиров атакованного ВСУ автобуса

Спецгруппа выехала эвакуировать пассажиров и водителей атакованного ВСУ автобуса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецгруппа выехала из Гомеля для эвакуации пассажиров и водителей автобуса, попавшего под удар дрона в Брянской области.
  • Два водителя, уроженцы Гомельской области, пострадали, им оказали необходимую медицинскую помощь.
  • Спецгруппа на месте примет решение, в какое учреждение здравоохранения Гомеля определят пострадавших.
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Спецгруппа выехала из Гомеля для эвакуации пассажиров и водителей автобуса, следовавшего по маршруту Минск – Гомель–Анапа и попавшего под удар дрона в Брянской области, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный".
"Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
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Ранее телеканал сообщил, что в четверг в 11.55 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в автобус, следовавший по маршруту Минск – Гомель–Анапа и перевозивший 19 пассажиров, попал под удар дрона.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Гомельского облисполкома, эвакуационная группа по прибытии на место ЧП в Брянской области с автобусом, ехавшим по маршруту Минск-Гомель-Анапа, примет решение о необходимости направления людей в больницы Гомеля,
"Группа выехала (из Гомеля в Брянскую область – ред.). На месте, когда осмотрят (людей из автобуса – ред.), будет принято решение, в какое учреждение здравоохранения Гомеля будут их определять", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь Гомельский областной исполнительный комитет в своем Telegram-канале подтвердил, что в четверг в 11.55 мск на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по маршруту "Минск – Гомель –Анапа". В салоне находились 19 пассажиров.
"Пострадали два водителя, уроженцы Гомельской области. Им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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