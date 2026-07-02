Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией, заявил Пашинян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не ставила задачи создать кризис в отношениях с Россией.
- Пашинян подчеркнул, что Армения действует в рамках своих национальных интересов и не может ставить интересы партнеров выше своих.
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Армения никогда не ставила задачи создать кризис в отношениях с Россией, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
По его словам, власти страны не игнорируют интересы ни одного партнера, но не может ставить интересы партнеров выше интересов Армении.
Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор
1 июля, 13:26