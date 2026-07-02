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Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией, заявил Пашинян - РИА Новости, 02.07.2026
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11:51 02.07.2026
Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией, заявил Пашинян

Пашинян: Армения не ставит задачи создать кризис в отношениях с Россией

© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool PhotoПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool Photo
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не ставила задачи создать кризис в отношениях с Россией.
  • Пашинян подчеркнул, что Армения действует в рамках своих национальных интересов и не может ставить интересы партнеров выше своих.
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Армения никогда не ставила задачи создать кризис в отношениях с Россией, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
"Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и РФ. Мы действуем в рамках интересов нашей страны", - заявил Пашинян в ходе брифинга с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, власти страны не игнорируют интересы ни одного партнера, но не может ставить интересы партнеров выше интересов Армении.
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