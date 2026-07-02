Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Армения никогда не ставила задачи создать кризис в отношениях с Россией, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

По его словам, власти страны не игнорируют интересы ни одного партнера, но не может ставить интересы партнеров выше интересов Армении.