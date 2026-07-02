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Анохин сообщил об итогах строительных работ по соцобъектам Смоленщины - РИА Новости, 02.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:52 02.07.2026
Анохин сообщил об итогах строительных работ по соцобъектам Смоленщины

Анохин рассказал об итогах строительных работ по соцобъектам Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/TelegramВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленской области сообщил о итогах работ по возведению и капитальному ремонту объектов социального назначения за первое полугодие текущего года, которые подвели на очередном заседании штаба по строительству.
Он уточнил, что в 2026 году возводят пять новых зданий, еще 160 капитально обновляют. Работы проводят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Завершаем строительство детского сада на 150 мест на Краснинском шоссе в Смоленске. Строительная готовность объекта – 75%. Практически полностью завершены внутренние отделочные работы, идет пусконаладка инженерных систем. Подрядчик приступает к благоустройству территории. Планируется, что к сентябрю этого года детский сад будет подготовлен для передачи в муниципалитет", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Помимо этого, строят детский сад в Миловидове в Смоленске. После завершения учреждение обеспечит жителям микрорайона 250 мест.
Анохин указал, что на завершающей стадии строительства находится новый корпус Смоленской областной детской клинической больницы. Выполнено уже более 80% работ. Заканчивают внутреннюю отделку помещений, начинается благоустройство территории и пусконаладка инженерных систем. К концу года здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь маленькие пациенты со всей области.
"Возводим новый корпус областной клинической психиатрической больницы в областном центре. Работы идут в плановом режиме. Объект позволит значительно улучшить условия пребывания пациентов и создать современную базу для оказания специализированной медицинской помощи", — подчеркнул губернатор региона.
Анохин отметил также высокие темпы строительства школы на 726 мест в Печерске Смоленского муниципального округа. Выполнено более половины работ.
В дополнение к упомянутому, началось строительство нового детского сада в Починке в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Подготовительный этап окончен, строители приступили к работам нулевого цикла. Здесь же продолжается реконструкция стадиона. После завершения реконструкции жители получат современное спортивное пространство для занятий физкультурой и проведения соревнований.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Смоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
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