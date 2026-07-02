Анохин сообщил об итогах строительных работ по соцобъектам Смоленщины

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленской области сообщил о итогах работ по возведению и капитальному ремонту объектов социального назначения за первое полугодие текущего года, которые подвели на очередном заседании штаба по строительству.

Он уточнил, что в 2026 году возводят пять новых зданий, еще 160 капитально обновляют. Работы проводят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Завершаем строительство детского сада на 150 мест на Краснинском шоссе в Смоленске. Строительная готовность объекта – 75%. Практически полностью завершены внутренние отделочные работы, идет пусконаладка инженерных систем. Подрядчик приступает к благоустройству территории. Планируется, что к сентябрю этого года детский сад будет подготовлен для передачи в муниципалитет", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Помимо этого, строят детский сад в Миловидове в Смоленске. После завершения учреждение обеспечит жителям микрорайона 250 мест.

Анохин указал, что на завершающей стадии строительства находится новый корпус Смоленской областной детской клинической больницы. Выполнено уже более 80% работ. Заканчивают внутреннюю отделку помещений, начинается благоустройство территории и пусконаладка инженерных систем. К концу года здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь маленькие пациенты со всей области.

"Возводим новый корпус областной клинической психиатрической больницы в областном центре. Работы идут в плановом режиме. Объект позволит значительно улучшить условия пребывания пациентов и создать современную базу для оказания специализированной медицинской помощи", — подчеркнул губернатор региона.

Анохин отметил также высокие темпы строительства школы на 726 мест в Печерске Смоленского муниципального округа. Выполнено более половины работ.