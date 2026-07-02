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ВСУ не забирают тела своих погибших, их сотни тысяч, рассказал Алаудинов - РИА Новости, 02.07.2026
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ВСУ не забирают тела своих погибших, их сотни тысяч, рассказал Алаудинов

Алаудинов: ВСУ не забирают тела своих погибших, их сотни тысяч по линии фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Апти Алаудинов
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что тела военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье.
  • По словам Алаудинова, после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел ВСУ, которые впоследствии передали Киеву.
  • Командир спецназа отметил, что в большинстве случаев бойцы российской армии собирают украинские тела и эвакуируют их.
КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытался даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они в принципе почти, можно сказать, нигде и не пытались забрать", - прокомментировал ситуацию Алаудинов.
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Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел ВСУ, которые впоследствии передали Киеву.
"До сих пор еще есть такие участки, и причем эти участки очень масштабные, где и мы не можем забрать их тела для того, чтобы их по-человечески собрать и передать той стороне", - пояснил собеседник агентства.
По словам командира спецназа, ВСУ сами также не пытаются эти тела эвакуировать.
"На нашей территории (в курском приграничье - ред.), еще и на самой сумской территории и по всей линии ЛБС мы должны отметить, что десятки, даже не десятки, а сотни тысяч тел бойцов Украины до сих пор продолжают валяться, их никто не забирает", - пояснил Алаудинов.
По его словам, в большинстве случаев бойцы российской армии собирают украинские тела и эвакуируют их.
"В большинстве своем мы забираем тела украинских бойцов для того, чтобы по-человечески их передать, чтобы люди их забрали да похоронили", - заключил Алаудинов.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2026 года заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь.
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