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"ВТБ Мои Инвестиции" назвали перспективные активы на III квартал - РИА Новости, 02.07.2026
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11:21 02.07.2026
"ВТБ Мои Инвестиции" назвали перспективные активы на III квартал

"ВТБ Мои Инвестиции" озвучили перспективные активы на III квартал 2026 года

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" в III квартале 2026 года отдают предпочтение представителям финансового и ИТ-секторов, а также бумагам газовых компаний, сообщает пресс-служба банка.
Об этом эксперты рассказали на презентации инвестиционной стратегии. Выбор финансового и ИТ-секторов связан с привлекательной оценкой и запуском программ выкупа акций, а газового – с ожиданием улучшения финансовых результатов.
"В третьем квартале компании представят отчетность за первое полугодие 2026 года, наступает дивидендный сезон, и одновременно инвесторы ждут следующих заседаний Банка России по ключевой ставке. Эти события станут ключевыми для рынка в ближайшие месяцы", – сказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Корнилов, его слова приводит пресс-служба.
По прогнозам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", индекс Московской биржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3450 пунктов, а дивидендная доходность российского рынка акций может составить 9,6%.
По мере ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики цены длинных ОФЗ при возросших рисках будут расти медленнее, отмечают специалисты.
 
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