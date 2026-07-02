"ВТБ Мои Инвестиции" назвали перспективные активы на III квартал

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" в III квартале 2026 года отдают предпочтение представителям финансового и ИТ-секторов, а также бумагам газовых компаний, сообщает пресс-служба банка.

Об этом эксперты рассказали на презентации инвестиционной стратегии. Выбор финансового и ИТ-секторов связан с привлекательной оценкой и запуском программ выкупа акций, а газового – с ожиданием улучшения финансовых результатов.

"В третьем квартале компании представят отчетность за первое полугодие 2026 года, наступает дивидендный сезон, и одновременно инвесторы ждут следующих заседаний Банка России по ключевой ставке. Эти события станут ключевыми для рынка в ближайшие месяцы", – сказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Корнилов, его слова приводит пресс-служба.

По прогнозам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", индекс Московской биржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3450 пунктов, а дивидендная доходность российского рынка акций может составить 9,6%.