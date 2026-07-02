Шерпа России рассказал об уникальности "Большой двадцатки"

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. "Большая двадцатка" уникальна как формат международного сотрудничества за счет сбалансированности состава, заявил на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.

"Двадцатка" – это в некоторой степени уникальный формат, одно из главных его преимуществ – это сбалансированность состава", – заявил Агафонов.

Он подчеркнул, что данное объединение устояло, несмотря на серьезные вызовы, и при этом способно объединять государства нескольких регионов с различными экономическими моделями и взглядами. По словам Агафонова, баланс и представленность различных государств являются сильной стороной "двадцатки".