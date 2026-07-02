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Россия ценит взаимодействие со странами Глобального Юга в G20, заявил шерпа - РИА Новости, 02.07.2026
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08:13 02.07.2026
Россия ценит взаимодействие со странами Глобального Юга в G20, заявил шерпа

Агафонов: РФ очень ценит взаимодействие со странами Глобального Юга в рамках G20

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия высоко оценивает взаимодействие со странами Глобального Юга в рамках «Большой двадцатки».
  • Четыре последних председателя в рамках G20 были представителями стран Глобального Юга.
  • Благодаря странам Глобального Юга в повестку G20 были включены важные темы, такие как борьба с неравенством и реформа глобального управления.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Россия очень высоко оценивает взаимодействие со странами Глобального Юга в рамках "Большой двадцатки", заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
"Высоко оцениваем", - сказал Агафонов, отвечая на вопрос о вкладе стран Глобального Юга в работу "двадцатки" и взаимодействии с Россией.
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Российский шерпа отметил, что четырьмя последними председателями в рамках G20 как раз были страны Глобального Юга.
По его словам, это позволило, во-первых, укрепить позиции развивающихся экономик, а во-вторых, привнести в повестку "двадцатки" важные для них темы, в том числе такие, как борьба с неравенством, реформа глобального управления.
"Многие эти темы оказались в повестке только благодаря последовательной постановке из председательства в председательство. Я считаю, это принципиально важно", - добавил Агафонов.
Он добавил, что в рамках G20 сформировался налаженный механизм консультаций участников, представляющих страны с формирующимися рынками.
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