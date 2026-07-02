Краткий пересказ от РИА ИИ Россия высоко оценивает взаимодействие со странами Глобального Юга в рамках «Большой двадцатки».

Четыре последних председателя в рамках G20 были представителями стран Глобального Юга.

Благодаря странам Глобального Юга в повестку G20 были включены важные темы, такие как борьба с неравенством и реформа глобального управления.

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Россия очень высоко оценивает взаимодействие со странами Глобального Юга в рамках "Большой двадцатки", заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.

"Высоко оцениваем", - сказал Агафонов, отвечая на вопрос о вкладе стран Глобального Юга в работу "двадцатки" и взаимодействии с Россией

Российский шерпа отметил, что четырьмя последними председателями в рамках G20 как раз были страны Глобального Юга.

По его словам, это позволило, во-первых, укрепить позиции развивающихся экономик, а во-вторых, привнести в повестку "двадцатки" важные для них темы, в том числе такие, как борьба с неравенством, реформа глобального управления.

"Многие эти темы оказались в повестке только благодаря последовательной постановке из председательства в председательство. Я считаю, это принципиально важно", - добавил Агафонов.