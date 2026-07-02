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Шерпа России рассказал о важности G20 в мире - РИА Новости, 02.07.2026
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08:11 02.07.2026
Шерпа России рассказал о важности G20 в мире

Агафонов: G20 важна как механизм для выработки универсальных правил в мире

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк Денис Агафонов
 Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что площадка G20 важна как механизм для выработки универсальных правил в мире.
  • По его словам, есть понимание в американском руководстве о необходимости выработки новых правил мировой экономики, и G20 могла бы стать площадкой для этого.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Площадка G20 важна как действенный механизм для выработки универсальных правил в мире, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
"Есть понимание даже у ключевых людей в американском руководстве в экономической и финансовой сферах, что необходима выработка новых правил мировой экономики. При этом такие правила должны носить универсальный характер. И именно "двадцатка" могла бы потенциально стать площадкой для их выработки", – сказал он.
Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря.
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