Шерпа России рассказал о важности G20 в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что площадка G20 важна как механизм для выработки универсальных правил в мире.
- По его словам, есть понимание в американском руководстве о необходимости выработки новых правил мировой экономики, и G20 могла бы стать площадкой для этого.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Площадка G20 важна как действенный механизм для выработки универсальных правил в мире, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
"Есть понимание даже у ключевых людей в американском руководстве в экономической и финансовой сферах, что необходима выработка новых правил мировой экономики. При этом такие правила должны носить универсальный характер. И именно "двадцатка" могла бы потенциально стать площадкой для их выработки", – сказал он.