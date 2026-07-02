Шерпа России рассказал о важности G20 в мире

"Есть понимание даже у ключевых людей в американском руководстве в экономической и финансовой сферах, что необходима выработка новых правил мировой экономики. При этом такие правила должны носить универсальный характер. И именно "двадцатка" могла бы потенциально стать площадкой для их выработки", – сказал он.