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Шерпа России рассказал о смене центров роста в мировой экономике - РИА Новости, 02.07.2026
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08:06 02.07.2026
Шерпа России рассказал о смене центров роста в мировой экономике

Агафонов: в мировой экономике происходит смена центров роста и нет общих правил

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировая экономика находится в переходном состоянии из-за изменения центров роста.
  • Нет единых правил, регулирующих динамику мировой экономики, и наблюдается нарушение существующих норм.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Мировая экономика находится в состоянии перехода, так как меняются центры роста, но нет единых правил, которые могли бы регулировать эту динамику, заявил РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
"Ну, на самом деле, что касается ситуации в глобальной экономике, она, безусловно, сейчас находится в переходном периоде. Происходят геополитические изменения", – заявил Агафонов.
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"Первое, о том, что я вам уже сказал, это смещение фокуса и центров экономического роста в направлении стран Глобального Юга. Во-вторых, отсутствие таких общепринятых норм, которые бы все соблюдали", – уточнил шерпа.
Более того, наблюдается тотальное нарушение правил, в том числе со стороны тех, кто их в свое время создавал, подчеркнул Агафонов.
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