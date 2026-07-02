Шерпа России рассказал о смене центров роста в мировой экономике

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировая экономика находится в переходном состоянии из-за изменения центров роста.

Нет единых правил, регулирующих динамику мировой экономики, и наблюдается нарушение существующих норм.

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Мировая экономика находится в состоянии перехода, так как меняются центры роста, но нет единых правил, которые могли бы регулировать эту динамику, заявил РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.

"Ну, на самом деле, что касается ситуации в глобальной экономике, она, безусловно, сейчас находится в переходном периоде. Происходят геополитические изменения", – заявил Агафонов.

"Первое, о том, что я вам уже сказал, это смещение фокуса и центров экономического роста в направлении стран Глобального Юга. Во-вторых, отсутствие таких общепринятых норм, которые бы все соблюдали", – уточнил шерпа.