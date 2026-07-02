В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика и Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00, а Краснодар — с 09:00 до 23:00 по московскому времени.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00, Краснодар – с 09.00 до 23.00 мск.
В пяти аэропортах ввели временные ограничения
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