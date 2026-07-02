В пяти аэропортах ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты: Нижний Новгород ("Чкалов"), Псков, Ульяновск ("Баратаевка"), Чебоксары, Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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