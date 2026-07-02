СК возбудил дело после смерти женщины от укусов обезьяны в Адыгее

Краткий пересказ от РИА ИИ В Адыгее 84-летняя женщина открыла вольер с приматами на территории частного домовладения и скончалась от укусов обезьяны.

Следователи Тахтамукайского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Животные содержались незаконно, они также напали на 39-летнего внука погибшей, его доставили в больницу.

КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Адыгеи, ее бабушка открыла вольер с приматами, находившийся на территории частного домовладения внучки, и скончалась от укусов обезьяны, сообщает СУ СК республики.

Следствие установило, что в одном из частных домовладений садоводческого товарищества Тахтамукайского района Адыгеи находился вольер с приматами различных видов. В четверг 84-летняя местная жительница открыла вольер, чтобы покормить их. Одна из обезьян напала на женщину и покусала ее за ноги. В результате полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

"Следователями Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следственного комитета, животное напало также на 39-летнего внука женщины, его доставили в больницу.

Как сообщает ведомство, животные принадлежат внучке погибшей женщины, они содержались на территории частного дачного домовладения незаконно.