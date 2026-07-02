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СК возбудил дело после смерти женщины от укусов обезьяны в Адыгее - РИА Новости, 02.07.2026
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21:37 02.07.2026 (обновлено: 21:45 02.07.2026)
СК возбудил дело после смерти женщины от укусов обезьяны в Адыгее

СК возбудил дело после смерти пожилой женщины от укусов обезьяны в Адыгее

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Адыгее 84-летняя женщина открыла вольер с приматами на территории частного домовладения и скончалась от укусов обезьяны.
  • Следователи Тахтамукайского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • Животные содержались незаконно, они также напали на 39-летнего внука погибшей, его доставили в больницу.
КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Адыгеи, ее бабушка открыла вольер с приматами, находившийся на территории частного домовладения внучки, и скончалась от укусов обезьяны, сообщает СУ СК республики.
Следствие установило, что в одном из частных домовладений садоводческого товарищества Тахтамукайского района Адыгеи находился вольер с приматами различных видов. В четверг 84-летняя местная жительница открыла вольер, чтобы покормить их. Одна из обезьян напала на женщину и покусала ее за ноги. В результате полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.
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"Следователями Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следственного комитета, животное напало также на 39-летнего внука женщины, его доставили в больницу.
Как сообщает ведомство, животные принадлежат внучке погибшей женщины, они содержались на территории частного дачного домовладения незаконно.
Уточняется, что следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
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ПроисшествияРеспублика АдыгеяРоссияТахтамукайский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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