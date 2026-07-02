Суд в Армении признал виновным адвоката за критику судей и прокуроров

Краткий пересказ от РИА ИИ Армянский адвокат Александр Кочубаев признан виновным после публикации критического поста в соцсетях в адрес судей и прокуроров.

Мера пресечения будет определена позднее.

ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Армянский адвокат Александр Кочубаев, защищающий политических противников действующих властей Армении, подтвердил, что суд в Ереване признал его виновным после критического поста в соцсетях в адрес судей и прокуроров.

"Подтверждаю новость: сегодня суд вынес обвинительный вердикт. О вердикте, его последствиях и дальнейших действиях чуть позже представлю развернутые разъяснения", - написал Кочубаев в соцсети Facebook *.

По его словам, меру пресечения суд определит позднее.

В октябре 2025 года Кочубаев был арестован после критического поста в соцсетях в адрес судей и прокуроров, а затем отпущен под подписку о невыезде.