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Суд в Армении признал виновным адвоката за критику судей и прокуроров - РИА Новости, 02.07.2026
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17:52 02.07.2026
Суд в Армении признал виновным адвоката за критику судей и прокуроров

Адвокат Кочубаев подтвердил, что суд в Ереване признал его виновным

© Sputnik / Aram NersesyanАрмянский адвокат Александр Кочубаев
Армянский адвокат Александр Кочубаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Aram Nersesyan
Армянский адвокат Александр Кочубаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский адвокат Александр Кочубаев признан виновным после публикации критического поста в соцсетях в адрес судей и прокуроров.
  • Мера пресечения будет определена позднее.
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Армянский адвокат Александр Кочубаев, защищающий политических противников действующих властей Армении, подтвердил, что суд в Ереване признал его виновным после критического поста в соцсетях в адрес судей и прокуроров.
"Подтверждаю новость: сегодня суд вынес обвинительный вердикт. О вердикте, его последствиях и дальнейших действиях чуть позже представлю развернутые разъяснения", - написал Кочубаев в соцсети Facebook *.
По его словам, меру пресечения суд определит позднее.
В октябре 2025 года Кочубаев был арестован после критического поста в соцсетях в адрес судей и прокуроров, а затем отпущен под подписку о невыезде.
После ареста епископа Мкртича Прошяна Кочубаев назвал в соцсети вовлеченных в процесс его преследования следователей, прокуроров и судью "продавшими душу дьяволу, наказание которых будет небесным".

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