Врач рассказал, как часто нужно проверять зрение после 50 лет

По словам врача, катаракта стала чаще встречаться у пациентов среднего возраста - он наблюдал случаи с приобретенной катарактой уже в 42-43 года. В таких случаях операция назначается однозначно, отметил Егоров.

Также он предупредил, что глаукома долго остается незаметной и может не давать симптомов на ранних стадиях, поэтому ее важно выявлять вовремя. "Потому что глаукома - это тихий вор зрения. На ранних стадиях человек не понимает, что у него что-то не так с глазами, а потом, к сожалению, может быть очень поздно", - заключил врач.