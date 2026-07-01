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Врач рассказал, как часто нужно проверять зрение после 50 лет - РИА Новости, 01.07.2026
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12:59 01.07.2026
Врач рассказал, как часто нужно проверять зрение после 50 лет

Офтальмолог Егоров: после 50 лет зрение нужно проверять раз в полгода

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-офтальмолог проводит осмотр
Врач-офтальмолог проводит осмотр - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-офтальмолог проводит осмотр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Людям после 50 лет рекомендуется проверять глаза у офтальмолога каждые полгода, особенно при наследственной предрасположенности к заболеваниям.
  • Врач Алексей Егоров отметил, что катаракта стала чаще встречаться у пациентов среднего возраста.
  • Глаукома может не давать симптомов на ранних стадиях, поэтому ее важно выявлять вовремя.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Людям после 50 лет стоит проверять глаза у офтальмолога каждые полгода, особенно при наследственной предрасположенности, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО "Подольская областная клиническая больница" Алексей Егоров.
"Мониторинг глазной патологии - это очень важная и правильная задача. Любой человек возраста 50+ хотя бы раз в полгода должен показаться офтальмологу. И это обязательно нужно делать, особенно если есть не очень хороший семейный анамнез", - сказал Егоров в беседе с 360.ru.
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По словам врача, катаракта стала чаще встречаться у пациентов среднего возраста - он наблюдал случаи с приобретенной катарактой уже в 42-43 года. В таких случаях операция назначается однозначно, отметил Егоров.
Также он предупредил, что глаукома долго остается незаметной и может не давать симптомов на ранних стадиях, поэтому ее важно выявлять вовремя. "Потому что глаукома - это тихий вор зрения. На ранних стадиях человек не понимает, что у него что-то не так с глазами, а потом, к сожалению, может быть очень поздно", - заключил врач.
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