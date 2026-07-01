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Житель Омска с ножом напал на водителя маршрутки - РИА Новости, 01.07.2026
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14:33 01.07.2026
Житель Омска с ножом напал на водителя маршрутки

В Омске пассажир напал с ножом на водителя маршрутки и лишил его глаза

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске пассажир напал на водителя маршрутки №305 из-за того, что тот разговаривал по телефону.
  • Нападавший ударил водителя ножом в область головы, в результате пострадавший лишился правого глаза.
  • Агрессора арестовали, ему грозит срок до 10 лет колонии.
ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Житель Омска с ножом напал на водителя маршрутки, потому что тот разговаривал по телефону, и лишил его глаза, агрессора арестовали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В релизе отмечается, что днем 18 июня в Омске между пассажирами и водителем маршрутного микроавтобуса №305 произошел конфликт. Диалог на повышенных тонах вызвал агрессию одного из мужчин, находившихся в салоне.
"На остановке общественного транспорта "Кристалл" он достал нож и несколько раз ударил им 46-летнего водителя в область головы, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. В результате полученных травм он лишился правого глаза", - говорится в сообщении.
Нападавший был задержан у себя дома. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Мужчина арестован, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности - также за причинение телесных повреждений. Ему грозит срок до 10 лет колонии.
Судя по опубликованной полицией аудиозаписи, пассажиры были недовольны тем, что водитель разговаривает по телефону. Тот объясняет это "рабочими моментами", а после женского вскрика "мужчина, вы что творите!" довольно спокойным тоном просит вызвать "скорую". Подозреваемый на допросе заявил, что ничего предосудительного не совершил.
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