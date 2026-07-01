Краткий пересказ от РИА ИИ В Омске пассажир напал на водителя маршрутки №305 из-за того, что тот разговаривал по телефону.

Нападавший ударил водителя ножом в область головы, в результате пострадавший лишился правого глаза.

Агрессора арестовали, ему грозит срок до 10 лет колонии.

ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Житель Омска с ножом напал на водителя маршрутки, потому что тот разговаривал по телефону, и лишил его глаза, агрессора арестовали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В релизе отмечается, что днем 18 июня в Омске между пассажирами и водителем маршрутного микроавтобуса №305 произошел конфликт. Диалог на повышенных тонах вызвал агрессию одного из мужчин, находившихся в салоне.

"На остановке общественного транспорта "Кристалл" он достал нож и несколько раз ударил им 46-летнего водителя в область головы, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. В результате полученных травм он лишился правого глаза", - говорится в сообщении.

Нападавший был задержан у себя дома. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Мужчина арестован, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности - также за причинение телесных повреждений. Ему грозит срок до 10 лет колонии.