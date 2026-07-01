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"Выстрел в ногу". В Польше забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 01.07.2026
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10:49 01.07.2026 (обновлено: 10:51 01.07.2026)
"Выстрел в ногу". В Польше забили тревогу из-за решения Зеленского

Rzeczpospolita: ставка Зеленского на культ УПА* вредит интеграции с Западом

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский вредит себе, принимая решения, направленные на прославление УПА*, пишет Rzeczpospolita.
  • Такая политика, по мнению автора, отдаляет Украину от Запада и усложняет интеграцию в Европейский союз или НАТО.
  • Автор предполагает, что Зеленский может использовать отказ Запада от интеграции Украины как повод представить себя жертвой обстоятельств.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вредит сам себе, принимая решения, направленные на прославление УПА*, пишет Rzeczpospolita.
"Похоже, обращаясь к украинскому национализму, он ищет какого-то высшего оправдания для своей политики. Возможно, он хочет еще больше сплотить вокруг себя общество для борьбы с Россией, при этом другие идеологии кажутся ему слишком слабыми. Но, делая это, Зеленский стреляет себе в ногу – потому что он тем самым отдаляется от Запада. С культом национализма ему будет трудно даже приблизиться к структурам Европейского союза или НАТО", — говорится в публикации.
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По мнению автора материала, глава киевского режима выбрал такую политику, чтобы в случае отказа Запада от интеграции Украины представить себя жертвой обстоятельств.
"Разве что Зеленский уже понимает, что шансов на такое сближение нет, и поэтому начал операцию по поиску виновного, чтобы иметь основания сказать: мол, это мстительные поляки пресекли европейские и атлантические устремления украинского народа. Возможно, на Украине в это кто-то и поверит, но на Западе – по вышеописанным причинам — наверняка нет", — резюмируется в статье.
В конце июня глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоив наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.
Так, президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика польского лидера может плохо для него закончиться.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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