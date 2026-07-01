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Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта, заявила Захарова - РИА Новости, 01.07.2026
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16:51 01.07.2026 (обновлено: 16:58 01.07.2026)
Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта, заявила Захарова

Захарова: Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта через теракты

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины.
  • По словам Захаровой, Зеленский предпринимает попытки масштабировать конфликт и втянуть в него ближайших союзников и соседей России.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За всей демагогией о якобы урегулировании конфликта Зеленский на деле стремится спровоцировать эскалацию. Такова задача. Такую задачу ему поставили. Делать он это будет посредством ударов по объектам гражданской инфраструктуры, убивая мирное гражданское население, проводя теракты. Он это не скрывает", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Зеленский также предпринимает "отчаянные попытки масштабировать конфликт, втянуть в него и ближайших наших союзников и соседей".
"Это нужно тем, кто живет по натовским нарративам", - заключила она.
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