Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины.
- По словам Захаровой, Зеленский предпринимает попытки масштабировать конфликт и втянуть в него ближайших союзников и соседей России.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За всей демагогией о якобы урегулировании конфликта Зеленский на деле стремится спровоцировать эскалацию. Такова задача. Такую задачу ему поставили. Делать он это будет посредством ударов по объектам гражданской инфраструктуры, убивая мирное гражданское население, проводя теракты. Он это не скрывает", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Зеленский также предпринимает "отчаянные попытки масштабировать конфликт, втянуть в него и ближайших наших союзников и соседей".
"Это нужно тем, кто живет по натовским нарративам", - заключила она.