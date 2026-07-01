Россиянка стала чемпионкой Европы по синхронному плаванию среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская синхронистка Александра Завьялова победила в технической программе на чемпионате Европы среди юниоров, набрав 246,2701 балла.
- Второй стала испанка Даниэла Суарес Фернандес, третьей - итальянка Джулия Оттонелло.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская синхронистка Александа Завьялова одержала победу в технической программе на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в немецком Мюнхене.
Она набрала 246,2701 балла. Второй стала испанка Даниэла Суарес Фернандес (233,7850), третьей - итальянка Джулия Оттонелло (232,1558).
Чемпионат Европы завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. Согласно решению комиссии, участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в Европе должно рассматриваться только на строгих условиях нейтральности. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".