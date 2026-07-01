В Запорожье прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Запорожье прогремел взрыв.
- О взрыве сообщил Telegram-канале издания "Страна.ua".
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua".
"Взрыв в Запорожье ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18