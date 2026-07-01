Краткий пересказ от РИА ИИ Замминистра обороны Осьмаков встретился в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.

Осьмаков сообщил о проводимой в российских Вооруженных силах работе по выполнению обязательств в области международного гуманитарного права.

Замминистра выразил удовлетворение уровнем взаимодействия с МККК в рамках Справочного бюро по делам военнопленных и решении других вопросов по Женевским конвенциям 1949 года.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков встретился с Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич, он сообщил, что ведомство удовлетворено уровнем взаимодействия с организацией, сообщили в МО РФ.

Отмечается, что замминистра сообщил президенту МККК о проводимой в российских Вооруженных силах работе по выполнению обязательств в области международного гуманитарного права.

Кроме того, он выразил удовлетворение уровнем взаимодействия Комитетом в рамках созданного в Минобороны России в 2022 году Справочного бюро по делам военнопленных, а также в решении других вопросов по Женевским конвенциям 1949 года.