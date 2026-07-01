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Замминистра обороны встретился с президентом МККК - РИА Новости, 01.07.2026
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18:35 01.07.2026 (обновлено: 23:49 01.07.2026)
Замминистра обороны встретился с президентом МККК

Замминистра обороны Осьмаков встретился с президентом МККК Сполярич

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВасилий Осьмаков
Василий Осьмаков - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Василий Осьмаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замминистра обороны Осьмаков встретился в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
  • Осьмаков сообщил о проводимой в российских Вооруженных силах работе по выполнению обязательств в области международного гуманитарного права.
  • Замминистра выразил удовлетворение уровнем взаимодействия с МККК в рамках Справочного бюро по делам военнопленных и решении других вопросов по Женевским конвенциям 1949 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков встретился с Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич, он сообщил, что ведомство удовлетворено уровнем взаимодействия с организацией, сообщили в МО РФ.
"Первого июля 2026 года заместитель министра обороны Российской Федерации Василий Осьмаков принял в российском военном ведомстве президента Международного Комитета Красного Креста госпожу Мирьяну Сполярич", - говорится в сообщении.
Отмечается, что замминистра сообщил президенту МККК о проводимой в российских Вооруженных силах работе по выполнению обязательств в области международного гуманитарного права.
Кроме того, он выразил удовлетворение уровнем взаимодействия Комитетом в рамках созданного в Минобороны России в 2022 году Справочного бюро по делам военнопленных, а также в решении других вопросов по Женевским конвенциям 1949 года.
"Консультации прошли в конструктивном ключе. Контакты с представителями МККК будут продолжены", - добавили в ведомстве.
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