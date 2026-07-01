СБП, мигранты и пиво: что изменится для россиян с 1 июля

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Светлана Медведева. Россиянам повысят пенсии, вступят в силу новые ГОСТы, пошлины для мигрантов вырастут в несколько раз, а родители смогут получать сведения о вкладах и счетах детей. Об этих и других нововведениях июля — в материале РИА Новости.

Пенсии

Пенсионерам, которым в июне исполнилось 80, начислят удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — 19 169,38 рубля. Удвоенная фиксированная выплата положена и тем, кто в июне получил первую группу инвалидности.

Кроме того, с 1 июля жителям Крайнего Севера, которым начисляют повышенную фиксированную выплату к пенсии, больше не нужно ежегодно подтверждать место фактического проживания, если им доставляют пенсию на дом или они получают ее в кассе почтового отделения.

Вклады, кредиты и переводы

С июля будет постепенно ограничиваться использование упрощенного подхода, при котором заемщик может заявить доход в анкете банка без каких-либо подтверждающих документов. Если раньше кредитор при расчете долговой нагрузки мог учесть заявленный доход в сумме не выше среднедушевого в регионе по данным Росстата, то с 1 июля банк должен будет применить к нему дополнительный дисконт в десять процентов. С 1 июля следующего года планируется полностью отказаться от упрощенного варианта — учитывать будут только подтвержденные доходы.

Вводятся изменения, направленные на повышение прозрачности финансовых операций детей. Родители, усыновители, попечители смогут получать справки по вкладам и счетам детей в возрасте от 14 до 18 лет. Но есть исключения. Сделать это нельзя, если несовершеннолетний вступил в брак или работает по трудовому договору, занимается предпринимательской деятельностью и есть решение органа опеки и попечительства или суда об объявлении его дееспособным.

Начнет действовать новая редакция базового стандарта для микрофинансовых организаций. Теперь МФО не смогут с помощью различных визуальных приемов (цвет, размер или вид шрифта и так далее) акцентировать внимание граждан на самых выгодных условиях договора и при этом скрывать остальные. Кроме того, больше нельзя проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора.

Переводы через СБП

Вводится обязательное указание ИНН при переводах через СБП. Это касается переводов между физлицами, а также между юрлицами и физлицами. Важно: для пользователей ничего не изменится, заполнять данные вручную каждый раз не нужно. ИНН клиента уже есть у банка, и он будет автоматически подставлять его при каждом переводе. Мера устанавливается для борьбы с дропперством.

Дроппер — участник мошеннической схемы, чьи карты или счет используют для перевода, обналичивания или отмывания похищенных денег. Как объясняли в Банке России, именно им обманутые люди переводят средства на так называемые безопасные счета. Дальше деньги проходят цепочку переводов и позже обналичиваются. Дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить карту, открыть банковский счет, переоформить паспорт, но ИНН — практически незаменяем.

Госпошлины

С 27 июля значительно вырастут пошлины для мигрантов. При оформлении российского гражданства придется отдать не 4200 рублей, а 50 тысяч — рост в двенадцать раз.

Госпошлина на временное проживание увеличится в восемь раз, с 1920 до 15 тысяч рублей, а при оформлении вида на жительства — в пять раз, с шести до 30 тысяч рублей.

Кроме того, вырастет пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов с 12 до 15 тысяч рублей за каждого иностранного работника.

ГОСТы

Начинает действовать межгосударственный стандарт на водные аттракционы. В нем прописаны общие требования безопасности при эксплуатации устройств для развлечений, установленных в аквапарках, расположенных в здании, сооружении или на открытом воздухе, а также в бассейнах всех типов, кроме домашних.

В частности, водный аттракцион или устройство для развлечений должны быть расположены таким образом, чтобы вход, выход и эвакуация были безопасными. На горках без вспомогательных средств для спуска инструктор, который находится в зоне старта, обязан учитывать физические особенности тела пользователя (рост, масса тела) и качество одежды. В одежде из грубой ткани скорость спуска меньше, чем в синтетической.

Кроме того, начинает действовать межгосударственный стандарт на пивные напитки. Объемная доля этилового спирта у них должна быть не более семи процентов, в безалкогольных — не более 0,5 процента. Высота пены — не менее пятнадцати миллиметров, а ее стойкость — не менее одной минуты. Для сокосодежащих и безалкогольных напитков стойкость пены — не менее полминуты.

Помимо прочего, вводится обновленный межгосударственный стандарт на проверку устойчивости автомобилей при проведении различных тестов. ГОСТ устанавливает методы испытаний для легковых, грузовых автомобилей и прицепов.

Страхование и безопасность сделок

Появятся два новых вида страхования жизни — с объявляемой и расчетной доходностью.

В первом случае помимо страховой суммы (выкупной суммы) страховщик выплачивает лицу инвестиционный доход. Его размер определяется страховщиком и не может быть привязан к каким-либо активам.

Во втором кроме страховой суммы выплачивается инвестиционный доход, который рассчитывается по формуле, указанной в договоре, и размер которого зависит от доходности по конкретному активу.