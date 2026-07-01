Захарова назвал условия для нормализации отношений с ЕС и НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала условием для нормализации отношений России с ЕС и НАТО прекращение недружественных действий со стороны Брюсселя, включая попытки вмешательства во внутренние дела России.
- Она подчеркнула, что сейчас ЕС и НАТО переживают кризис, вызванный курсом на нанесение стратегического поражения Москве.
- Захарова напомнила, что Россия неоднократно предлагала НАТО заключить договоры по обеспечению безопасности, но ни одно из предложений не было всерьез обсуждено.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия для нормализации отношений РФ с ЕС и НАТО, отметив, что Брюссель должен прекратить любые недружественные действия в отношении России, включая попытки вмешательства во внутренние дела и подрыва социальной и экономической стабильности.
"Брюссель и другие европейские столицы должны прекратить любые недружественные действия в отношении нашей страны, включая попытки вмешательства во внутренние дела, подрыв социальной и экономической стабильности, пересмотреть свой антироссийский курс и, конечно, риторику", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что Москва неоднократно публично излагала предложения по нормализации отношений с НАТО и никогда не отказывалась от диалога с альянсом.
"В 2008 году выступили с предложением подписать договор о европейской безопасности. В 2009 предложили заключить или подписать договор об основах отношений России и НАТО... В 2021 году предложили, опять же, с российской стороны, предложили заключить договор о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов организации Североатлантического договора. Ни одно, и это хорошо известно, наше предложение в НАТО всерьез даже не обсуждалось", - заключила официальный представитель МИД РФ.