Захарова назвал условия для нормализации отношений с ЕС и НАТО

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия для нормализации отношений РФ с ЕС и НАТО, отметив, что Брюссель должен прекратить любые недружественные действия в отношении России, включая попытки вмешательства во внутренние дела и подрыва социальной и экономической стабильности.

Захарова напомнила, что Москва неоднократно публично излагала предложения по нормализации отношений с НАТО и никогда не отказывалась от диалога с альянсом.

"В 2008 году выступили с предложением подписать договор о европейской безопасности. В 2009 предложили заключить или подписать договор об основах отношений России и НАТО... В 2021 году предложили, опять же, с российской стороны, предложили заключить договор о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов организации Североатлантического договора. Ни одно, и это хорошо известно, наше предложение в НАТО всерьез даже не обсуждалось", - заключила официальный представитель МИД РФ.