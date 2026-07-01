Захарова сравнила Армению с Молдавией из-за планов ввести ценз оседлости

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Армению с Молдавией в связи с планами Еревана ввести ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах в республике, отметив, что похожие действия предпринимал режим президента Молдавии Майи Санду.

Ранее депутаты парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Алхас Казарян и Арусяк Манавазян разработали проект поправок в Избирательный кодекс, предусматривающий ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах в республике. Законопроект был направлен в правительство для одобрения и дальнейшего рассмотрения и принятия в парламенте.