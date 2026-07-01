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Захарова сравнила Армению с Молдавией из-за планов ввести ценз оседлости - РИА Новости, 01.07.2026
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17:46 01.07.2026
Захарова сравнила Армению с Молдавией из-за планов ввести ценз оседлости

Захарова сравнила Армению с Молдавией из-за планов Еревана ввести ценз оседлости

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова сравнила Армению с Молдавией в связи с планами ввести ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах.
  • Она отметила, что в данном случается получается точно так же, как и в Молдавии - диаспора останется сегрегирована от общественно-политической жизни страны и народа.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Армению с Молдавией в связи с планами Еревана ввести ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах в республике, отметив, что похожие действия предпринимал режим президента Молдавии Майи Санду.
Ранее депутаты парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Алхас Казарян и Арусяк Манавазян разработали проект поправок в Избирательный кодекс, предусматривающий ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах в республике. Законопроект был направлен в правительство для одобрения и дальнейшего рассмотрения и принятия в парламенте.
"Здесь же получается, как будто даже и наоборот, люди с армянскими паспортами лишаются части своих основополагающих прав... С учетом активной работы в республике (Армении - ред.) и европейских специалистов невольно вспоминается избирательная кампания в Молдавии в 2025 году. Тогда режим Санду целенаправленно делал все, чтобы не позволить находящимся в России соотечественникам реализовать свое избирательное право", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Захарова отметила, что в данном случается получается точно так же, как и в Молдавии - диаспора останется сегрегирована от общественно-политической жизни страны и народа.
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В миреАрменияМолдавияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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