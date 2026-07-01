Захарова сравнила Армению с Молдавией из-за планов ввести ценз оседлости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова сравнила Армению с Молдавией в связи с планами ввести ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах.
- Она отметила, что в данном случается получается точно так же, как и в Молдавии - диаспора останется сегрегирована от общественно-политической жизни страны и народа.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Армению с Молдавией в связи с планами Еревана ввести ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах в республике, отметив, что похожие действия предпринимал режим президента Молдавии Майи Санду.
Ранее депутаты парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Алхас Казарян и Арусяк Манавазян разработали проект поправок в Избирательный кодекс, предусматривающий ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах в республике. Законопроект был направлен в правительство для одобрения и дальнейшего рассмотрения и принятия в парламенте.
"Здесь же получается, как будто даже и наоборот, люди с армянскими паспортами лишаются части своих основополагающих прав... С учетом активной работы в республике (Армении - ред.) и европейских специалистов невольно вспоминается избирательная кампания в Молдавии в 2025 году. Тогда режим Санду целенаправленно делал все, чтобы не позволить находящимся в России соотечественникам реализовать свое избирательное право", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.