Россия готова обсудить поставки энергоносителей в ФРГ, заявила Захарова

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия не видит препятствий для обсуждения перезапуска поставок энергоносителей в Германию, но там должны определиться со своими собственными интересами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для обсуждения с германской стороной возможности возобновления поставок энергоносителей. Пусть официальный Берлин и определится, что они там все хотят", - сказала она на брифинге для СМИ.

"Но все-таки, как говорится, всем миром, всем народом они должны определить, чей газ и по каким ценам им нужен, что из этого будет проистекать, к каким последствиям это приведет, из каких источников они будут латать дыры в бюджете", - заключила дипломат.