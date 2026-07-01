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Россия готова обсудить поставки энергоносителей в ФРГ, заявила Захарова - РИА Новости, 01.07.2026
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17:12 01.07.2026
Россия готова обсудить поставки энергоносителей в ФРГ, заявила Захарова

Захарова: Россия готова обсудить перезапуск поставок энергоносителей в ФРГ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит препятствий для обсуждения перезапуска поставок энергоносителей в Германию.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Германию определиться со своими интересами в этом вопросе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия не видит препятствий для обсуждения перезапуска поставок энергоносителей в Германию, но там должны определиться со своими собственными интересами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для обсуждения с германской стороной возможности возобновления поставок энергоносителей. Пусть официальный Берлин и определится, что они там все хотят", - сказала она на брифинге для СМИ.

При этом Захарова усомнилась в наличии в Берлине людей, способных самостоятельно принимать решения.
"Но все-таки, как говорится, всем миром, всем народом они должны определить, чей газ и по каким ценам им нужен, что из этого будет проистекать, к каким последствиям это приведет, из каких источников они будут латать дыры в бюджете", - заключила дипломат.
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В миреРоссияБерлин (город)ГерманияМария Захарова
 
 
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