Варшаву устраивал нацизм Киева, пока он был против России, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшаву устраивал нацизм киевского режима.

Польша спонсировала этот режим, пока он был обращен против России и не затрагивал интересы Польши.

Дипломат указала на двуличие польских властей, для которых один нацизм — «хороший», а другой — «не очень».

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Варшаву устраивал нацизм киевского режима, Польша спонсировала его, пока он был обращен против России и не затрагивал ее собственные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если бы Бандера, героизированный на всех плакатах, во всех учебниках, Варшаву не устраивал бы на территории Украины, она бы не давала деньги. А она же давала именно под Бандеру... Потому что если все это используется против России, для Польши, для Варшавы, для определенных политических кругов этой страны это очень даже хорошо", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Дипломат указала на двуличие польских властей, для которых один нацизм - "хороший", а другой - "не очень".

"Когда трогают их - это плохо. Когда трогают не их - это нормально. А когда трогают тех, в отношении кого они исповедуют разные чувства... какой-то ненависти или фобии - это прекрасно", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Отношения Украины Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.