Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова указала на колониальную логику в Еврокомиссии из-за того, что во время жары кондиционеры работают только на этаже главы Урсулы фон дер Ляйен.

В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе отключили кондиционеры с первого по седьмой этаж, но не на этажах, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары.

Сотрудники Еврокомиссии сравнили ситуацию с «феодализмом» и назвали ее «позором».

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на сохранившуюся в Еврокомиссии колониальную логику в связи с тем, что во время сильной жары в здании Еврокомиссии кондиционеры работают только на этаже ее главы Урсулы фон дер Ляйен, это напоминает сюзерена, которого обмахивали опахалами.

Ранее издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников сообщало, что в пятницу на этажах с первого по седьмой штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, но эта мера не затронула этажи, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары. По данным газеты, она находится на 13 этаже, а большая часть комиссаров занимают восьмой или более высокие этажи здания. Как отметила газета, сотрудники Еврокомиссии сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали "позором".

"Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало, причем делалось бы это людьми, не похожими на главное, это самое западное лицо. Почему? Чтобы еще больше подчеркивать, что оно, это западное лицо, восседающее, оно исключительное", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию в здании ЕК.

Дипломат подчеркнула, что в европейском обществе исторически укоренилось неравенство, разделение на "рабов и хозяев".