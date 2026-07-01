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Захарова обвинила фон дер Ляйен в феодализме из-за скандала с кондиционером - РИА Новости, 01.07.2026
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08:39 01.07.2026 (обновлено: 10:35 01.07.2026)
Захарова обвинила фон дер Ляйен в феодализме из-за скандала с кондиционером

Захарова сравнила кондиционер у фон дер Ляйен в здании ЕК с опахалом сюзерена

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова указала на колониальную логику в Еврокомиссии из-за того, что во время жары кондиционеры работают только на этаже главы Урсулы фон дер Ляйен.
  • В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе отключили кондиционеры с первого по седьмой этаж, но не на этажах, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары.
  • Сотрудники Еврокомиссии сравнили ситуацию с «феодализмом» и назвали ее «позором».
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на сохранившуюся в Еврокомиссии колониальную логику в связи с тем, что во время сильной жары в здании Еврокомиссии кондиционеры работают только на этаже ее главы Урсулы фон дер Ляйен, это напоминает сюзерена, которого обмахивали опахалами.
Ранее издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников сообщало, что в пятницу на этажах с первого по седьмой штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, но эта мера не затронула этажи, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары. По данным газеты, она находится на 13 этаже, а большая часть комиссаров занимают восьмой или более высокие этажи здания. Как отметила газета, сотрудники Еврокомиссии сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали "позором".
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"Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало, причем делалось бы это людьми, не похожими на главное, это самое западное лицо. Почему? Чтобы еще больше подчеркивать, что оно, это западное лицо, восседающее, оно исключительное", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию в здании ЕК.
Дипломат подчеркнула, что в европейском обществе исторически укоренилось неравенство, разделение на "рабов и хозяев".
"С точки зрения менталитета: как сохранить всю ту же самую колониальную логику, и не только колониальную, а средневековую, западно-средневековую логику сюзерена, вассалов, которые там должны по копеечке себя выдавливать, отказываясь себе во всем. А эти так и будут, понимаете, так сказать, с вентилятором сидеть где-нибудь там у себя в башне", — добавила Захарова.
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