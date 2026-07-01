Захарова иронично поздравила британский парламент с лидерством по ЛГБТ*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова иронично поздравила британский парламент с лидерством по числу представителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией*.
- Стармер назвал британский парламент самым "гейским*" в мире и отметил, что гордится этим.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией поздравила британский парламент с лидерством по числу представителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией*.
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"Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом", — сказала она в комментарии Комсомольской правде".
По словам Захаровой, она предполагала, что и в других ветвях власти в Британии обстановка по этому вопросу такая же.
"Но судить не берусь. Пусть новая команда на Даунинг-стрит ставит не менее амбициозные задачи", — добавила представитель МИД.
Ранее в среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал британский парламент самым "гейским*" в мире и отметил, что гордится этим.
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