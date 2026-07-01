Захарова иронично поздравила британский парламент с лидерством по ЛГБТ*

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией поздравила британский парламент с лидерством по числу представителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией*.

По словам Захаровой, она предполагала, что и в других ветвях власти в Британии обстановка по этому вопросу такая же.