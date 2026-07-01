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Захарова иронично поздравила британский парламент с лидерством по ЛГБТ* - РИА Новости, 01.07.2026
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20:48 01.07.2026 (обновлено: 21:30 01.07.2026)
Захарова иронично поздравила британский парламент с лидерством по ЛГБТ*

Захарова в шутку поздравила британский парламент с лидерством по ЛГБТ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова иронично поздравила британский парламент с лидерством по числу представителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией*.
  • Стармер назвал британский парламент самым "гейским*" в мире и отметил, что гордится этим.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией поздравила британский парламент с лидерством по числу представителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией*.
«
"Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом", — сказала она в комментарии Комсомольской правде".
По словам Захаровой, она предполагала, что и в других ветвях власти в Британии обстановка по этому вопросу такая же.
"Но судить не берусь. Пусть новая команда на Даунинг-стрит ставит не менее амбициозные задачи", — добавила представитель МИД.
Ранее в среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал британский парламент самым "гейским*" в мире и отметил, что гордится этим.
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