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Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о 40 днях ада - РИА Новости, 01.07.2026
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17:53 01.07.2026 (обновлено: 18:57 01.07.2026)
Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о 40 днях ада

Захарова: заявления Киева показывают его террористическое нутро

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о возможной 40-дневной операции против России подтверждением "террористической сущности киевского режима".
  • Она подчеркнула, что киевский режим не может одержать победу на поле боя и поэтому обращается к террористическим практикам.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского провести 40-дневную операцию против России показывают террористическую сущность киевского режима, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима", — сказала Захарова, комментируя заявления Киева о "40 днях ада".
При этом она подчеркнула, что такая сущность Киева не секрет ни для кого, включая его западных кураторов. Киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам.
"Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается. Но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет", — подчеркнула Захарова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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