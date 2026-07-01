Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о возможной 40-дневной операции против России подтверждением "террористической сущности киевского режима".
- Она подчеркнула, что киевский режим не может одержать победу на поле боя и поэтому обращается к террористическим практикам.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского провести 40-дневную операцию против России показывают террористическую сущность киевского режима, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
При этом она подчеркнула, что такая сущность Киева не секрет ни для кого, включая его западных кураторов. Киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам.
"Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается. Но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет", — подчеркнула Захарова.