Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона".

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила мнение, что в пантеон входят коллаборационисты и что Зеленскому следует объяснить его видение Украины.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Так называемый национальный пантеон Украины, продвигаемый Владимиром Зеленским, состоит из коллаборационистов и отребья, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В воскресенье Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет в том числе признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*. Рада этот законопроект поддержала.

"Это кто был "выдающимся сыном Украины"? Коллаборационисты? Вот эти все - Мельник и остальное отребье?" - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Зеленского нужно попросить объяснить его видение Украины, если коллаборационистов он считает героями.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.