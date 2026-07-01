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Захарова назвала украинский "национальный пантеон" отребьем - РИА Новости, 01.07.2026
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17:17 01.07.2026
Захарова назвала украинский "национальный пантеон" отребьем

Захарова: национальный пантеон Украины состоит из коллаборационистов и отребья

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона".
  • Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила мнение, что в пантеон входят коллаборационисты и что Зеленскому следует объяснить его видение Украины.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Так называемый национальный пантеон Украины, продвигаемый Владимиром Зеленским, состоит из коллаборационистов и отребья, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В воскресенье Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет в том числе признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*. Рада этот законопроект поддержала.
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"Это кто был "выдающимся сыном Украины"? Коллаборационисты? Вот эти все - Мельник и остальное отребье?" - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Зеленского нужно попросить объяснить его видение Украины, если коллаборационистов он считает героями.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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