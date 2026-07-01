Финансовая помощь Европы не дойдет до Украины, заявила Захарова

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"То (денежные средства - ред.), что окажется в распоряжении киевского режима, мы все это уже видели даже из западных средств массовой информации, осядет в карманах украинских чиновников, всех их многочисленных, так сказать, карманах, которые разбросаны по всему миру. Прошедшее мероприятие (конференция в Гданьске по Украине - ред.) также наглядно продемонстрировало все более отчетливо проявляющееся восприятие Украины, ее союзниками в качестве буквально своей колонии", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.