Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что финансовая помощь Европы не дойдет до Украины из-за коррумпированности режима Зеленского.
- По линии Еврокомиссии объявлено о запуске европейского флагманского фонда восстановления Украины совместно с Европейским инвестиционным банком.
- Мария Захарова подчеркнула, что инвестиции в объеме до семи миллиардов евро на восстановление инфраструктуры и развитие производственных отраслей на Украине осядут в карманах украинских чиновников.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Финансовая помощь Европы никогда не дойдет до Украины в условиях коррумпированности режима Зеленского и не будет использована для восстановления страны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что по линии Еврокомиссии объявлено о запуске совместного с Европейским инвестиционным банком европейского флагманского фонда восстановления Украины.
"В условиях запредельной коррумпированности режима Зеленского, растущей в Европейском союзе конкуренции за освоение выделяемых на Украину средств, нет никаких сомнений в том, что на реальное восстановление Украины, как они это называют, озвученные суммы просто никогда не пойдут, потому что туда не дойдут. Не доходили все предыдущие. Значительная часть вообще останется в Европе", - сказала она.
Захарова уточнила, что в Евросоюзе ожидают инвестиции в объеме до семи миллиардов евро на восстановление инфраструктуры и развитие производственных отраслей на Украине.
«
"То (денежные средства - ред.), что окажется в распоряжении киевского режима, мы все это уже видели даже из западных средств массовой информации, осядет в карманах украинских чиновников, всех их многочисленных, так сказать, карманах, которые разбросаны по всему миру. Прошедшее мероприятие (конференция в Гданьске по Украине - ред.) также наглядно продемонстрировало все более отчетливо проявляющееся восприятие Украины, ее союзниками в качестве буквально своей колонии", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В Гданьске 25-26 июня проходила международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Конференция проходит на фоне скандала с чествованием Киевом нацистских преступников и антиукраинских настроений. По этой причине в Гданьск не приехали Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий.