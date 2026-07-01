Проводник "Юга" завел две роты штурмовиков в Константиновку без потерь

Краткий пересказ от РИА ИИ Проводник «Южной» группировки с позывным Марс безопасно сопроводил в Константиновку более двух штурмовых рот 77-го мотострелкового полка.

По словам Марса, у него нет потерь среди бойцов, которых он сопровождает, и он придерживается трех главных правил: скрытное перемещение, смотреть под ноги и «слушать небо».

Константиновка расположена на севере ДНР и является логистическим центром, освобождение которого откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Проводник "Южной" группировки с позывным Марс рассказал РИА Новости, как безопасно сопроводил в Константиновку более двух штурмовых рот 77-го мотострелкового полка.

В задачи проводника входит осмотр и очистка от мин маршрутов перемещения и укрытий, а также последующее сопровождение штурмовых групп к местам выполнения их боевых задач.

"Две роты, как минимум, я уже завел. Мы считаем статистику с проводниками, у кого на маршруте случаются "двухсотые" (убитый - ред.) или "трехсотые" (раненый - ред.). Я своей головой отвечаю за них, и по статистике у меня ни одного "трехсотого" и тем более "двухсотого", - рассказал Марс.

По его словам, проводники заводят штурмовые группы разными маршрутами и всегда стараются максимально охватить противника, чтобы было удобно занимать новые позиции.

"У меня есть три главных правила – скрытное перемещение, смотреть под ноги и "слушать небо" (контролировать движение дронов - ред.). Это дает стопроцентный залог к успеху", - добавил боец.