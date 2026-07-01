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Проводник "Юга" завел две роты штурмовиков в Константиновку без потерь - РИА Новости, 01.07.2026
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Проводник "Юга" завел две роты штурмовиков в Константиновку без потерь

РИА Новости: проводник "Юга" завел роты штурмовиков в Константиновку без потерь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проводник «Южной» группировки с позывным Марс безопасно сопроводил в Константиновку более двух штурмовых рот 77-го мотострелкового полка.
  • По словам Марса, у него нет потерь среди бойцов, которых он сопровождает, и он придерживается трех главных правил: скрытное перемещение, смотреть под ноги и «слушать небо».
  • Константиновка расположена на севере ДНР и является логистическим центром, освобождение которого откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Проводник "Южной" группировки с позывным Марс рассказал РИА Новости, как безопасно сопроводил в Константиновку более двух штурмовых рот 77-го мотострелкового полка.
В задачи проводника входит осмотр и очистка от мин маршрутов перемещения и укрытий, а также последующее сопровождение штурмовых групп к местам выполнения их боевых задач.
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"Две роты, как минимум, я уже завел. Мы считаем статистику с проводниками, у кого на маршруте случаются "двухсотые" (убитый - ред.) или "трехсотые" (раненый - ред.). Я своей головой отвечаю за них, и по статистике у меня ни одного "трехсотого" и тем более "двухсотого", - рассказал Марс.
По его словам, проводники заводят штурмовые группы разными маршрутами и всегда стараются максимально охватить противника, чтобы было удобно занимать новые позиции.
"У меня есть три главных правила – скрытное перемещение, смотреть под ноги и "слушать небо" (контролировать движение дронов - ред.). Это дает стопроцентный залог к успеху", - добавил боец.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город был логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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