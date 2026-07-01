Суд отказался досрочно возобновить работу ресторана сети "Якитория"

Краткий пересказ от РИА ИИ Ресторан сети «Якитория» в Москве получил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Роспотребнадзор проводит в ресторане санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщений об отравлении роллами.

Мосгорсуд отклонил жалобу ресторана и оставил решение о приостановлении его деятельности в силе.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказался досрочно возобновлять работу одного из ресторанов сети "Якитория" в столице, приостановленную на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее, как установил суд, в помещениях ресторана на улице Дмитрия Донского было выявлено неудовлетворительное санитарное состояние производственного помещения и оборудования, а также зафиксировано отсутствие ежедневных медосмотров работающих с продукцией сотрудников. ООО "Гурман" назначили наказание в виде приостановления деятельности вышеуказанного заведения на срок 90 суток.

При этом в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщали РИА Новости, что проводят в данном ресторане санитарно-эпидемиологическое расследование с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий после сообщений СМИ об отравлении роллами, в том числе ребенка.

Как указано в судебных материалах, организация обжаловала решение суда. В частности, гендиректор ООО "Гурман" просил об отмене наказания с назначением штрафа. По его словам, которые приводятся в материалах, "по настоящему делу реальный вред жизни и здоровью граждан не доказан, нарушения устранены, что является смягчающими обстоятельствами".

Суд, оценив доводы, напомнил, что допущенные предприятием нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Речь, среди прочего, о том, что на момент осмотра капуста в заведении хранилась в складских помещениях без маркировки, а заготовки для роллов, суши и готовых блюд (рыбных нарезок, мясных нарезок из говядины) имели неполную маркировку, подчеркивается в материалах.