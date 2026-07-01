Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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